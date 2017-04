2. İslami İlimler Olimpiyatı Ödül Töreni

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye gençliğinin son 100 yılın en önemli nesli olduğunu belirterek, "Bu yüzyılın, ümmetin ve milletin kaderi bugünlerde şekilleniyor. Bu coğrafyanın, dünyada arşa vurmuş zulmüne ses seda olacak ve el uzatacak nesiller sizler olacaksınız. Bunu bir an bile unutmayın." dedi.



Albayrak, Gaziosmanpaşa Belediyesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortak düzenlenen 2. İstanbul İslami İlimler Olimpiyatı Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, çağın en önemli ayrıştırıcı unsurunun ilim olduğunu belirtti.



Türkiye'nin ilk İmam Hatip Lisesi Müdürü Mahmut Celalettin Ökten'in hayatının çok iyi okunması gerektiğini aktaran Albayrak, "70 yıl önce büyük bir ihlasla tohumları atılan imam hatip okullarında yetişen nesillerden biri benim öz babam Sadık Albayrak, diğeri de öz babam kadar olan sayın Cumhurbaşkanı'mızdır. İmam hatipli olmak, ahlaklı, inançlı, yerli ve milli olmayı temsil ediyorsa, hepimizin bu şuurda olması lazım." diye konuştu.



Albayrak, gençlerin doğru olmayan, manipülatif bilgiden uzak durması gerektiğine işaret ederek, "Kendimize rol model alacağımız, ışık tutacak sayısız örnek var. Onların eserlerine ve hayatlarına bakmak çok önemli. 28 Şubat'ı yaşayan kardeşlerimiz hiçbir zaman adaletten ve aklıselimden şaşmadı. Bir tane kaldırım taşını söküp atmadı, camları kırmadı. Aksine Rabbine sığındı ve elhamdulillah Cumhurbaşkanı'mız önderliğinde bu zulüm sona erdi." ifadelerini kullandı.



Geçmişten dersler çıkarılması gerektiğini bildiren Albayrak, "Geleceğe, dünyayı kucaklayacak bir muhabbetle bakılması gerekiyor. Kuşatıcı ve ümitvar bir toplum olmak çok önemli. Birilerinin yaptığı gibi rövanşist olmayacağız, öfke ve kin beslemeyeceğiz. Böylece Türkiye istikametinde hızla ilerleyecektir. 80 milyonuyla yek vücut, bir ve beraber olacağız. Dünyaya örnek olmak zorundayız." şeklinde konuştu.



Her neslin, kendi yaşadığı dönemi önemli gördüğünü vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:



"Ben 28 Şubat nesliyim. Bu yüzden geri dönüp baktığımda en önemli nesli kendiminki zannederdim. Ancak şunu söylemeliyim ki son 100 yılın en önemli nesli sizlersiniz. Çünkü bu yüzyılın, ümmetin ve milletin kaderi bugünlerde şekilleniyor. Bu coğrafyanın, dünyada arşa vurmuş zulmüne ses seda olacak ve el uzatacak nesiller sizler olacaksınız. Bunu bir an bile unutmayın. Üstadın da dediği gibi, zifiri karanlıkta ak sütün içindeki ak kılı farkedecek bir basirette olmanız lazım. Dünya zor günlerden geçiyor. Güçlü bir Türkiye hedefine ancak 80 milyon inanarak hareket edersek erişebiliriz."



Albayrak, konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.