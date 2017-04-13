2 İranlı Havaalanında Kaçak Sigara ile Yakalandı

VAN Ferit Melen Havalimanı'nda Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İran uyruklu iki kişinin valizinde yapılan aramalarda 1376 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Van'dan Ankara'ya gitmek üzere Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu iki kişinin valizlerinde şüphe üzerine arama yapıldı. Yapılan aramada valizlerde 1376 paket kaçak sigara ele geçirildi. İran uyruklu iki kişi polisler tarafından gözlaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.



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