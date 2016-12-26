2. Irak Sağlık Sektöründe Dayanışma Kurultayı'nın sonuç bildirgesi kamuoyu ile paylaşıldı.



Konya'da Yurt Dışındaki Iraklı Doktorlar Derneği tarafından 24 Aralık Cumartesi günü düzenlenen ve bugün sona eren kurultayda, Irak'taki sağlık sektörünün iyileştirilmesiyle ilgili yapılması gerekenler ve bu konuda Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanma yolları ele alındı.



Kurultayın sonuç bildirgesinde, hasta ve sağlık çalışanları haklarının korunması için Irak'a destek olunması önerisinde bulunulduğu belirtildi.



Bildirgede, şunlar kaydedildi:



"Irak'ın ilaç ithali konusunda, Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanılmasının araştırılması, Irak dışında bulunan tüm Iraklı doktorların gerektiğinde afet ve hadiseler karşısında tedavi katkısında bulunması noktasında gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı. Kurultaya katılan taraflarca Iraklı doktorların yurda dönüşlerinin teşviki ve sağlık sektörüne hizmet vermelerinin temin edilmesi, bu tavsiyelerin uygulanmasını takip edecek bir komisyon kurulması tavsiye edildi."



Bildirgede, Iraklı öğrencilere sağlık konusunda bursların artırılması, Iraklı doktorlara Türkiye'ye girişlerinde vize kolaylığı sağlanması önerisinde bulunuldu.



"Irak zor günler yaşıyor"



Yurt Dışındaki Iraklı Doktorlar Derneği Başkanı Aydın Beyatlı ise Irak'ta zor günler yaşandığını söyledi.



Irak'ın üzerindeki kara bulutların bir gün gideceğini belirten Beyatlı, şunları kaydetti:



"Bugün maalesef bütün düşman ülkeler Irak'ın içinde bölünmelere neden olmaktadır. Patlamalar ve canlı bombalarla Irak'ta hassas olan etnik ve mezhep gruplarını adeta ayırmaya çalışmaktadırlar. Türkiye'nin Irak'taki patlamalar sonucu yaralanan binlerce kişiyi özel ambulans uçaklarla Türkiye'ye getirerek tedavi etmesi, Irak'taki Arap, Kürt, Türkmen, diğer etnik ve mezhebi gruplarını memnun etmiştir. Biz Türkmenler olarak Irak ve Türkiye arasında bir köprü olmak istiyoruz."