Muğla'nın Ortaca ilçesinde 12-14 Mayıs tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek "2. Hürpedal Bisiklet Festivali"ne kayıtlar tamamlandı



Ortaca Belediyesi ve Hürpedal Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği iş birliğinde, 12-14 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek festival kapsamında, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelecek farklı yaş aralıklarından bisiklet tutkunları, Ortaca'da buluşacak. Festivalde üç gün boyunca Ortaca, Dalyan, Sulungur Gölü, İztuzu Plajı ve Sarıgerme etabında pedal çevirecek bisiklet tutkunları, geceleri kurulacak çadırlarda kamp yapacak.



Hürpedal Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Sevgi Kirak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ikincisi düzenlenecek bisiklet festivalinin kayıtlarının tamamlandığını söyledi. Bisiklet tutkunlarına unutulmaz bir festival yaşatabilmek için hazırlıkların devam ettiğini belirten Kirak, "Festivalimize 250'nin üzerinde bisikletçi kayıt yaptırdı. Bu sayının bölgeden kayıt yaptırmadan etkinliğe katılacak dostlarımızla 500'ü geçeceğini düşünüyoruz." dedi.



Kirak, festival kapsamında bisikletçilerin, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz bölgelerinde belirlenen parkurlarda pedal basacaklarını vurguladı.



Birinci festivale katılan bisikletçilerden çok güzel dönüşler aldıklarını anlatan Kirak, "Bisikletçilerimiz 3 gün içerisinde bölgemizin güzel koylarını, doğasını ve tarihini görme, kültürel dostluklar kurma imkanı bulacak. Rotalarımızı ona göre düzenledik. Daha önce gelen bisikletçi dostlarımızdan tekrar katılım var ve daha kalabalık geliyorlar." diye konuştu.