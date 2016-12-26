2- 'Halep'te İnsanlık Ölmesin' Kampanyasında Toplanan Yardımlar Suriyelilere Ulaştırılıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde başlatılan "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında toplanan yardımlar, Halep'in doğusundan tahliye olan Suriyelilere dağıtılmaya başlandı.



Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yavuz Ünal, beraberinde bazı il ve ilçe müftüleriyle Suriye'nin Babel Hava Sınır Kapısı yakınlarında bulunan ve Türkiye Diyanet Vakfına ait yardım merkezini ziyaret ederek, buradaki çalışmaları yerinde inceledi. Yardım merkezindeki ekmek fırınını da gezen heyet, çalışanlarla da bir süre sohbet etti.



Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ünal burada yaptığı açıklamada, 'Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası çerçevesinde Türkiye genelinde toplanan yardımların Suriye'deki yardım merkezine getirildiğini ve buradan da İdlib'te bulunan sivillere gönderdiklerini belirtti.



"500 Yardım TIR'ı Daha Gönderilecek"



Suriyeli mağdurlara sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade eden Ünal, şöyle devam etti: "Yardım merkezimizde fırınımız mevcut. Burada günlük 40 bin civarında ekmek üretiliyor ve Suriyeli mağdur kardeşlerimize dağıtılıyor. Bölgede farklı yerlerde 7 fırınımız daha var. Bu fırınlarda da 100 bin civarında ekmek üretiliyor. Türkiye'den gönderilen yardımlar merkezimize geliyor. Merkezimizde un, çeşitli gıda maddesi ve çocukların ihtiyaç duyduğu mama ve bez gibi malzemelerden oluşan üç depomuz var. Yardımlarımızın temeli bu bölgede anlık olarak tespit edilen ihtiyaçların genel merkeze bildirilmesi ve genel merkez tarafından organize edilmek suretiyle acilen yardımların buraya intikali ve dağıtılması şeklinde planlanmakta."



Ünal, kampanya kapsamında 125 tırın Suriye'ye gönderildiğini ve 15 Ocak'a kadar toplamda 500 yardım tırı göndermeyi planladıklarını kaydetti. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ünal ve beraberindeki heyet daha sonra İdlib kentine bağlı Harim kasabasında bulunan bir yetimhane ve Halep'ten gelen sivillerin kaldığı bir kampı ziyaret ederek gıda yardımında bulundu.