2- Güvenlikçi Çalıştığı İbb Binasının Çatısında İntihar Etti

FATİH'te, Güvenlik Amiri Zafer Yüzüak(40), 6 yıldır çalıştığı İstanbul Büyük Şehir Belediyesi binası çatısında, kendi silahıyla kafasına tek el ateş ederek intihar etti.



Olay, Saraçhane'deki İstanbul büyükşehir Belediyesi Binası'nda saat 16.30'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çalışma arkadaşları, İstanbul büyükşehir Belediyesi'nde 6 yıldır güvenlik amiri olarak çalışan Zafer Yüzüak'tan bir süre haber alamadı. Bunun üzerine yaptıkları aramada, iki çocuk babası olduğu öğrenilen Zafer Yüzüak'ı çatıda ölü halde buldu. Bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, Yüzüak'ın kendi tabancasıyla kafasına ateş ederek intihar etmiş olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme uzmanı polisler ile Cumhuriyet savcısının olay yerindeki çalışmaları sürüyor.



Çalışma arkadaşları ve aile üyelerinin ifadelerine başvuran polis ekipleri, Yüzak'ın etrafıyla fazla konuşmayan, içine kapanık biri olduğunu belirlerken olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. - İstanbul