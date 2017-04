2 gün sürecek Didim Vegan ve Vejetaryen Festivali başladı

Avrupa'da ikinci Türkiye bir ilk Didim'de



AYDIN - Didim'de 29-30 Nisan tarihleri arasında binlerce yıllık Apollon Tapınağı çevresinde düzenlenen Didim Vegan ve Vejetaryen Festivali başladı.

Didim Belediyesi, Türkiye Vegan ve Vejetaryan Derneği, Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği ile Turizm Araştırmaları Derneğiişbirliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen ve Türkiye'de ilk olan Didim Vegan Festivali başladı. Günlerdir süren hazırlık çalışmalarının ardından Didim belediyesince hazırlanan ahşap stantların yanı sıra, festivalde stand açanlar için çadırların kurulurken misafirler içinde oturma alanları yaratıldı.

Tapınak çevresinden geçen yaklaşık 2 km'lik festival alanı için düzenlenirken festivalin açılışına Didim Kaymakamı İskender Yönden, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Eski Turizm bakanlarında ve TURAD Başkanı Bahattin Yücel, Didim'in fahri hemşehrisi ve Turizmci Hüseyin Baraner, CHP İlçe Başkanı Gökmen Karataş, Belediye Meclis Üyeleri, Oda başkanları, kamu kurum temsilcileri, Sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Atabay festival alanına Aydın Büyükşehir Belediyesi bando takımının marşıyla girerek alandakilere selam verdi. Konuşmalar öncesinde Bando takımı marşlar çaldı; ardından DAHOT halk oyunları ekipleri gösteriler gerçekleştirdi.

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay Dünya'da ikinci Türkiye'de ilki düzenlenen festivalin çok güzel başladığını ifade ederek "Kalabalık canlı ve ilgili; nasıl bir felsefenin sunulması gerektiğini hissettiler. Tanıtım iyi yapıldı. Oteller dolu.. Bunan mutluluk duyuyoruz. Biz burada sadece otları değil bir yaşamı ve felsefeyi tanıtmak istiyoruz. İnsana doğaya ve hayvanda saygıdır veganlık.. Dünya bir bütündür ve onlarla paylaştığımız zaman çok daha mutlu yaşarız."dedi.

Başkan Atabay festivalin kendi ekonomisini de yarattığını sözlerine ekleyerek "Evlerinde ne yaptılarsa gelip burada satmaları ve buradan kazandıklarıyla bütçelerine katkı sağlamaları bence bu festivalin sürdürülebilir olması için çok önemli; bu tip organizasyonlar kendi ekonomilerini kendileri yaratmalı. Biz bunu birincisinde başardık. Gelecek yıl buradaki hatalarımız ve eksikliklerimizi görüp üzerine koyarak devam edeceğiz."dedi.

Didim Kaymakamı İskender Yönden ise konuşmasında Didim'in turizm noktasında iyi bir ekip oluştuğunu belirterek "Biz bunu biraz daha farklı çalışma yapıyoruz. Bugün Vegfest yapılıyor. Gelecek hafta triatlon yarışması var; sonra engellilerin çalışması var. Sonrasında modifiye edilmiş araçların etkinliği var. Beklentimiz şu; tarih doğa ve denizimi var. Otellerimiz var. Tanıtmak konusunda eksiklerimiz var ve bunu tüm Dünyaya duyurmak için çalışma yapılıyor. Bu etkinlikte bunun bir parçası Bizim için önemli olan ne kadara hareketlilik varsa bunu da Didim'i alabiliyorsak bu benim en büyük görevim."dedi.

Türkiye Vegan ve Vejetaryan Derneği Başkanı Ebru Arıman ise festivale olan ilginin yoğunluğunun kendilerini mutlu ettiğini belirterek "Çalışmaları çok güzel gidiyor. Didim'in bu konuda bize partnerlik yapması, Ege bölgesinin nadide turizm yerlerinde biri olması ve ayrıca ot zenginliği sebebiyle isabetli bir seçim oldu. Şu ana kadar herhangi bir aksilik yok. Belediye ile uyumlu çalışıyoruz. Umarım bundan sonraki festivallerde de devamı gelir; halkın ilgisi çok yoğun beklentilerimizin üzerinde yoğunlukla karşılaştık. Yarın daha da yoğun olacağını düşünüyorum" dedi.

Turizm Araştırmaları DerneğiBaşkanı Bahattin Yücel ise "Türkiye'de bir korku filmlerini hatırlatan bir yapay gündem bir de gerçek gündem var. Bu gerçek gündem burada ve Didimliler oluşturdu. Bu gerçek gündemi oluşturan herkesi teşekkür ediyorum."dedi.

Didim'in fahri hemşehrisi ve turizmci Hüseyin Baraner ise dünyanın 40 yılda değiştiğini ve eski sistemlerin ve ürünlerin değer kazandırmadığını söyledi. Didim'in kanaat önderleriyle bu fesetivali yapmaya karar verdiklerini belirten Baraner "5-10 yıl sonra bu festival o kadar gelişecek ki göreceksiniz. Türkiye'de geçinmek için değil gelişmek için çalışmalıyız. Didim'de kalıcı olacak ve yüzde yüz kalacak. Bir değerin temeli atıldı. Değer 20 katlı binalar değil 20 katlı hayallerin temelini atıyoruz."dedi.

Festivalde stant açan kursiyerler ise festivalden memnun olduklarını ve ilginin de yoğun olduğunu dile getirirken, festivale ziyaret eden vatandaşlar ise festivalden son derece memnun olduklarını ifade ettiler.