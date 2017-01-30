2- Görev Başında Kalp Krizi Geçiren Uzman Çavuş Yağlı Toprağa Verildi

HAKKARİ Yüksekova 3'üncü Taktik Piyade Tümen Komutanlığı'ndan görevli gittiği Van'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 31 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Yakup Yağlı, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.



Van'dan uçakla Ankara'ya, buradan da Kırıkkale'ye getirilen görev şehidi Uzman Çavuş Yağlı için Nur Camisinde tören düzenlendi. Evli 2 çocuk babası Uzman Çavuş Yakup Yağlı'nın cenaze törenine şehidin ailesi, yakınları, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, askeri yetkililer ile vatandaşlar katıldı.



Görev şehidi Uzman Çavuş Yağlı'nın babası Gaffur ve annesi Zeynep Yağlı ile eşi Deniz, çocukları Damla, Zeynep ile yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı dökerken fotoğrafını ellerinden bırakmadılar. Sağlık ekipleri, fenalık geçiren Yakup Yağlının annesi ve yakınlarına müdahale etti.



Kırıkkale Mühimmat Komutanlığında işçi olarak çalışan ve törene ağabeyinin üniformasıyla gelen Yağlı'nın kardeşi Taki Yağlı güçlükle ayakta durabildi. 2 çocuk babası olan Uzman çavuş Yağlı'nın cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Yuva Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi. - Kırıkkale