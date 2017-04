Karabük Üniversitesi (KBÜ) Geleneksel Sporlar Kulübü tarafından "2. Geleneksel Yaya Okçuluğu Müsabakaları" düzenlendi.



KBÜ Geleneksel Sporlar Kulübü talimhanesinde düzenlenen müsabakalarda konuşan KBÜ Geleneksel Sporlar Kulübü Kulüp Danışmanı Öğretim Görevlisi Mustafa Yılmaz, geleneksel okçuluğun atalardan kalan miras olduğunu söyledi.



Yayın, Hz. Adem'den kalan emanet olduğunu, bu emaneti devam ettirmek için öğrencilerle müsabaka düzenlediklerini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:



"Geleneksel okçulukta kullandığımız malzemeler, geleneksel yapıya uygundur. Yaylarımız Osmanlı formunda, kısa ve çekildiğinde ise lale formunda olan yaylardır. Bu yaylar organik malzemeden yapılıyor. Manda boynuzu ve hayvan tendonu ile sertleştirerek yapılan yaylardır. Kullandığımız oklar ahşap malzemeden ve tüyleri hindi tüyünden yapılmıştır. Biz yaya okçuluğu yapıyoruz. İlerideki hedefimiz atlı okçuluğa geçmek. Yaya okçuluğu çalışmalarımız devam ettiriyoruz. Ülke genelinde yapılan yarışmalara katılıyoruz. Öğrencilerimize bu yıl ilk defa küçük kabza alma töreni yaptık. Küçük kabza töreni ok atmaya talip olan kişinin çıraklığa geçişte aldığı ilk kabzadır. Sonrasında büyük kabza ve ustalığa geçiş olayı var."



Yarışmalara, KBÜ Geleneksel Sporlar, Eskipazar Meslek Yüksekokulu Geleneksel Sporlar, Hilal Geleneksel Okçuluk, Karabük Genç Eksen Gençlik Spor-İzcilik ve Bartın Geleneksel Türk Okçuluk kulüplerinden 40 sporcu katıldı.



Geleneksel kıyafetler içinde her yarışmacı 3'er setten 7'şer okla toplam 21 ok kullandı. Eleme atışlarında bayanlar 15 metre, erkekler ise 18 metreden atış yaptı. Müsabakalarda bayanlarda Melike Koca birinci olurken, Hilal Kaya ikinci, Nidagül Özgan üçüncü oldu. Erkeklerde ise Hasan Ateş birinci, Ahmet Malkoç ikinci, Ersin Kök de üçüncü oldu.



Dereceye girenlere başarı sertifikalarını KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cihan Ulukaya verdi.