2.Futsal turnuvasında finalin adı belli oldu

Akhisar Fevzi Keskinoğlu Anadolu Lisesinde dün akşam yapılan ilk müsabaka 19.00'da Hastane ile Dağdere İlkokulu takımları arasında yapıldı. Karşılaşmayı Dağdere4-2 yenerek ilk finalist oldu. Günün ikinci yarı final müsabakasında ise saat 20.00'de Aliya İzzetbegoviç ile Misak-ı Milli Ali Şefik – Ülkü Okulu birleşik takımı karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın normal süresi 5-5 sona ererken penaltı atışları sonrası Aliya İzzetbegoviç rakibini yendi ve finalde Dağdere İlkokulunun rakibi olacak.

Final müsabakası 28 Nisan 2017 Cuma günü Dağdere İlkokulu ile Aliya İzzetbegoviç arasında yapılacak. Hastane ile Misak-ı Milli Ali Şefik – Ülkü Okulu birleşik takımları ise üçüncülük ve dördüncülük maçı yapacak.

