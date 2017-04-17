2- Foça'da Yangın

İZMİR'in Foça İlçesi'nde makilik alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.



Bugün saat 13.15 sıralalarında, Yeni Foça Buruncu Mevkii'nde makilik ve bozuk ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Aynı anda birkaç yerde yükseldiği belirtilen alevlere Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etmeye başladı. Yangını söndürmek için 30 arazöz ve 6 dozer ile söndürme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Sert esen rüzgar nedeniyle yangın henüz kontrol altına alınamadı. Olay yerine gelen Foça Kaymakamı Ali Çetin ve Foça Belediye Başkanı CHP'li Gökhan Demirağ da söndürme çalışmalarını takip ediyor. - İzmir