2- Fırtına, Sivas'ta 100'den Fazla Binanın Çatısını Uçurdu

SİVAS'ta dün etkili olan fırtına nedeniyle kent merkezinde 100'den fazla binanın çatısı uçtu. 16 binanın çatısından kopan parçalar ise 48 araça, 126 bin liralık zarara yolaçtı.



Sivas'ta dün sabahın erken saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde şiddetini artırarak saatteki hızı 95 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle kent merkezinde 23'ü okul binası olmak üzere 100'den fazla binanın çatısı uçtu. Emniyet Müdürlüğü tarafından araçlara yönelik yapılan hasar tespit çalışmasında, 16 binanın çatısından kopan parçanın 48 aracın üzerine düştüğü ve bu araçlarda 126 bin liralık hasar oluştuğu belirlendi.



Öte yandan Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, trafik lambaları, reklam tabelaları ve yön levhalarının hasar görmesi nedeniyle dün gün boyu yaklaşık 200 olaya müdahale etti. Hasar gören binalardaki onarım çalışmalarına da başlandı. - Sivas