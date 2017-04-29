2- Fenerbahçe Divan Kurulu Başladı

Fenebahçe'nin toplam borcu ise 418 milyon 878 bin 868 TL



Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Nisan ayı olağan toplantısı Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı.



Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda Denetleme Kurulu Üyesi İlhan Aydoğdu, denetim kurulu raporunu okudu. Kulübün mali yapısıyla ilgili bilgiler veren Aydoğdu, alacak ve borçları da açıkladı. Fenerbahçe'nin toplam alacağı 15 milyon 522 bin 118 TL olarak açıklanırken, toplam borcun ise 418 milyon 878 bin 868 TL olduğu ifade edildi. Sarı-lacivertli kulübün toplam borç-alacak farkı ise 403 milyon 326 bin 750 TL. Bu borcun toplam döviz olarak karşılığı ise 110 milyon 846 bin 685 Dolar olduğu belirtildi.



MOSTUROĞLU "FUTBOL TAKIMININ DURUMU KABUL EDİLİR DEĞİL"



Fenerbahçe asbaşkanlarından Şekip Mosturoğlu ise yaptığı konuşmada 3 Temmuz Süreci'nin yaratmış olduğu durumlar için maddi manevi tazminat için hukuki çalışmaların devam ettiği söyledi. Mosturoğlu "3 Temmuz Süreci'nin ilk günlerinden itibaren her toplantıda sizlere sürece ilişkin bilgi verdik. Yargıtay Başsavcılığı, mahkemenin verdiği beraat kararının onanması için Yargıtay 5. Dairesi'ne göndermiştik. Büyük Fenerbahçe Camiası'nın artık beklediği, beraat kararının onanması olacaktır. Kumpan davasının bir dahaki duruşma 22 Mayıs'ta Silivri'de yapılacaktır. Süreçte kulübümüzün uğradığı maddi manevi tazminat için hukuki çalışmalarımız devam etmektedir. Hiçbir kurum ve kuruluştan destek almadan 550 dönüm arazi ve bunlar üzerinde yapımış olan kapalı spor salonları statlar vardır. Topuk Yaylası'nın tapusu alınmıştır. Üniversite'nin önümüzdeki yıl faaliyete geçmesi için gerekli çalışmalar yapıldı. Bu ay içerisinde netleşecek" dedi.



Futbol takımının bu sene kötü bir performnas sergilediğini belirten Mosturoğlu "Profesyonel futbol şubemiz yarışın gerisinde kalmıştır. Taraftarı üzen bu durum bizleri de üzmüştür. Bu kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Bunun sebepleri bellidir ve bunun için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi hedefini gerçekleştirmek için takımımız gerekli çalışmayı yapıyor. Basketbol'da taraftarlarımız takımımızı THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne taşıdı ve futbol takımına da destek olmalı. Koçumuz Obradovic'e güveniyoruz ve şampiyonluğu hak ettiğine inanıyoruz. Kadın Basketbol Takımımız'ın da önümüzdeki yıl Avrupa Ligi'ni kazanacağına inanıyoruz ve kendilerinden kupa bekliyoru" diye konuştu.



VEFA KÜÇÜK "FENERBAHÇE FUTBOL ŞUBESİ DIŞINDA BÜTÜN BRANŞLARDA İFTİHAR EDİLECEK SONUÇLARA İMZA ATILIYOR"



Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Fenerbahçe Futbol Şubesi dışında bütün branşlarda iftihar edilecek sonuçlara imza atılıyor" dedi.



Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı, Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün konuşmasıyla başladı. Bu sezon Futbol Şubesi'nin beklenen performansı sergileyemediğini söyleyerek sözlerine başlayan Küçük, "Fenerbahçe Futbol Şubesi dışında bütün branşlarda iftihar edilecek sonuçlara imza atılıyor. Fenerbahçe Erkek ve Kadın Basketbol Takımları'nın yanı sıra, voleybolda, kürekte, boksta, atletizm, yelken ve masa tenisinde başarılı sonuçlar aldık. 3 Mayıs'ta kulübümüzün kuruluşunun 110. yılını kutlayacağız. Bunun yanında Atatürk'ün kulübümüzü ziyaretinin yıldönünümü kutlayacağız. Dereağzı'ndaki törenle bu kutlamaları yapacağız. Bu törenlerde sizleri de aramızda görmek isteriz" diyerek toplantının açılışını yaptı.