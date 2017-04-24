2- Evindeki Yangını Söndürmek İsterken Öldü

SİVAS'ın Suşehri İlçesi'nde evinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken alevlerin arasında kalan 68 yaşındaki Temel Kaya, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Suşehri'ne bağlı Gökçekent Köyü'nde saat 04.00 sıralarında, Temel Kaya'ya ait 3 katlı müstakil evin teras kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin fark etmesiyle Suşehri İtfaiyesi'nden yardım istendi. İtfaiye ekipleri ve köylülerin yardımıyla, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak evindeki yangını söndürmek için büyük çaba gösteren Temel Kaya'nın ortalıkta gözükmemesi üzerine evde arama yapıldı. Kaya, evinin banyo kısmında baygın halde bulundu. Vücudunda yanıklar oluşan ve dumandan etkilendiği anlaşılan Temel Kaya Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Kaya kurtarılamadı. Eşinin öldüğünü öğrenince fenalaşan Gülser Kaya da aynı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Sivas