2.Dönem Teog'da Kilit Ders Matematik

8.sınıfta okuyan 1 milyonun üzerinde öğrenci, yurt içinde 970 merkezdeki 16 bin 257 okulda ve 94 bin 225 salonda, yurt dışında ise 15 merkezde ve 22 okulda düzenlenen sınavlarda ter döktü.Açı Etüt Eğitim Merkezi TEOG Danışmanı Sibel Alpsoy, ikinci dönem TEOG sınavının birinci döneme göre daha kolay olduğunu,öğrencilerin soruları rahatlıkla çözebildiğini, TEOG 2'de Matematik sorularından alınacak puanların başarıda etken olacağını belirtti.

Milyonlarca öğrencinin ve velinin heyecanla beklediği TEOG 2.dönem sınavları geride kaldı. Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil soruları arasında öğrencileri en çok matematik zorladı.İki aşamalı olarak 26 - 27 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Temel Öğretimden Ortaokula Geçiş Sistemisınav sonuçlarının Haziran ayında açıklanması bekleniyor.

TEOG sınav sonuçları ile ilgili değerlendirme yapan Açı Etüt Eğitim Merkezi TEOG Danışmanı Sibel Alpsoy; "2.dönem TEOG sınavının, 23-24 Kasım'da gerçekleşen 1.dönem TEOG sınavından biraz daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. Türkçe dersinde genellikle okuduğunu anlama ve yorumlama üzerine sorular soruldu. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümünde Kuran-ı Kerim ayetleri ile ilişkilendirilen paragraf soruları öğrencileri zorlayan nitelikte değildi. Daha çok bilgiye dayalı Fen Bilimleri soruları, konuları iyi çalışmış öğrenciler tarafından rahatlıkla çözülecek türdendi" dedi. Öğrencilerin en çok Matematik bölümündeki olasılık ve dönüşüm geometrisi sorularında zorlandığının altını çizen Alpsoy, 2 günlük sınav maratonunda Yabancı Dil soruları da dahil olmak üzere başarı puanlarını Matematik dersinin önemli oranda etkileyeceğini söyledi.