2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Malatya'da Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 43'üncü ölüm yıldönümünde memleketi Malatya'da düzenlenen panel ile anıldı.



Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bir panel ile 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün ölümünün 43. yılında anıldı. Battalgazi Belediyesi Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen anma törenine CHP İl Başkanı Enver Kiraz, il ve ilçe başkanları, Baro Başkanı Enver Han, ADD Malatya Şube Başkanı Yunus Millioğulları ile partililer katıldı.



Panelde bir konuşma yapan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın savaş arkadaşı 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü bir kez daha rahmet ve saygı ile anmak için bir araya geldiklerini söyledi. İnönü'nün hayatı boyunca ülkenin bütünlüğü ve birliği için mücadele eden cepheden cepheye koşan büyük bir asker ve komutan olduğunu belirten Kiraz, "İnönü, ülkemizi paramparça eden Sevr'i çöp kutusuna atarak emperyalizmin bu ülke üzerindeki bütün emellerini de o çöp kutusuna attı. Masasına vura vura ülkemizin birliğini, bütünlüğünü sağlayan Lozan'ı imzalatan büyük bir devlet adamıdır" diye konuştu.



İsmet İnönü'nün önemli bir siyaset adamı olduğuna da vurgu yapan Kiraz, "2. Cumhurbaşkanımız, Partimizin unutulmaz genel başkanı, hemşehrimiz İsmet İnönü'yü 43. Ölüm yıldönümünde bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.



Kiraz'ın konuşmasının ardından geçilen panelde Prof. Dr. Sabit Duman ve Prof.Dr. Hacı Bayram Kaçmazoğlu, 2. Cumhurbaşkanı İnönü'nün hayatını anlattılar. - MALATYA