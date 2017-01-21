2 Çocuğun Kamyon Arkasında Tehlikeli Yolculuğu

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA



Trafikte ilerleyen kamyonun kasasına takılarak yolculuk yapan 2 çocuk kameraya yansıdı.



Görüntüler Bağcılar'ndan. İki çocuk trafikte ilerleyen kamyonun arkasına takıldı. Bir süre kamyon arkasında giden çocuklar kameranın kendilerini çektiğini görünce ellerini kaldırarak tepki gösterdi. Çocuklar zaman zaman tutundukları yerden tek ellerini bıraktı.



Çocuklar bir süre sonra yoluna devam eden kamyonun arkasından atladı ve koşarak ara sokağa girdi. Ara sokaktaki çocuklar yaptıklarının tehlikeli olduğunun belirtilmesi üzerine "Olsun" yanıtı verdi.