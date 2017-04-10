2. Çevre Yolunda Refüj Düzenleme Çalışması Yapılıyor

Adıyaman Yeni Sanayi Mahallesi 2. çevre yolunda gerçekleşen su hattı çalışmasından sonra Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından refüj çalışmasına başlanıldı.



Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha önce Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından Yeni Sanayi Mahallesi 2. Çevre Yolunda gerçekleşen su hattı çalışmasından sonra refüj çalışması gerçekleştirdi.



Bozulan yolu onaran ve refüj çalışması yapan ekipler, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtildi. - ADIYAMAN