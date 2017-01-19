Çekmeköy Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen uluslararası kısa film yarışmasına başvurular başladı.



"İhanet ve Direniş-15 Temmuz" temalı "2. Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması"nın detayları, Adile Sultan Saray'ında gerçekleştirilen basın toplantısında açıklandı.



Toplantıda konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, 15 Temmuz'un, unutulmaması gereken önemli bir tarih olduğunu ve yarışmanın da bu minvalde gerçekleştirildiğini söyledi.



Poyraz, bugüne kadar gençleri yanlış tanıdıklarını ifade ederek, "Bizlere hep, sosyal medyayla uğraşan, ülkemizin sorunlarıyla ilgilenmeyen bir gençlik lanse edildi. Böyle algıladık ve bize böyle algılatıldı fakat 15 Temmuz'da gördük ki bu gençlik tanka, silaha, topa karşı vücudunu bu ülke için siper edecek kadar yüce bir gençlikmiş. O yüzden bu yarışmaya gençler başta olmak üzere, her yaştan vatandaşların katılmasını bekliyorum." diye konuştu.



Filmlerin yüzde 10'luk kısmında 15 Temmuz'a ait görüntü ve fotoğrafların kullanılabileceği bilgisini veren Poyraz, "Eğer medyada çıkan görüntülerden kısa filmler ortaya çıkarsa, eserler özgün olmaz. Bu yüzden böyle filmler elenecektir. Onun için inanıyorum ki güzel eserleri izleme imkanımız olacak. Biz bu eserleri derleyip, daha sonra uzun metrajlı filmler yaparak, sinemalarda veya farklı kulvarlarda milletimize göstermiş oluruz." ifadelerini kullandı.



"Sinemanın, sahnenin değer, insan ve barış merkezli olması gerektiğine inanıyoruz"



Yarışmanın Proje Koordinatörü Şahmettin Yüksel de sinema, televizyon, tiyatro gibi görsel sanatların 20. yüzyılın en büyük propaganda ve iletişim araçları haline geldiğini dile getirdi.



Yüksel, savaşların artık televizyon, filmler ve diziler aracılığıyla yürütüldüğünü ifade ederek, şöyle devam etti:



"Biz sinemayı ve sahneyi önemsiyoruz. Sinemanın ve sahnenin değerler, insan ve barış merkezli olması gerektiğine inanıyoruz. 15 Temmuz'da gerçekleşen bu tarihi olaydan hareketle, kısa film yarışmamızın konusunu 'ihanet ve direniş' olarak belirledik. Ülkemiz için büyük önem taşıyan bu olayın tema olarak belirlenmesi, birçok sinema sanatçısının olayın sıcaklığıyla eserler üretmesini sağlayacaktır."



"15 Temmuz Osmanlı ruhu demektir"



Yarışmanın jüri üyelerinden, yönetmen ve yapımcı Mesut Uçakan ise 15 Temmuz'da gösterilen direnişi, "15 Temmuz, o gün yaşananları sadece görüntü olarak anlatmak değil, o ruhu anlatmak demektir. Biz o dönemden beri bu ruhu anlatmaya çalışıyoruz. 15 Temmuz ana ruhu demek, Osmanlı ruhu demektir. Bizim bütün medeniyetimizde süregelen kendi insan tipimizin, doğru yürüyen insan tipimizin ruhunu anlatabilmek demektir." sözleriyle değerlendirdi.



Uçakan, yarışmanın farklı boyutlara taşınması gerektiğini aktararak, "Sadece kısa film değil, daha büyük ve geniş haliyle uzun metraj düzeyde de uluslararası çapta yarışmalara çok ihtiyacımız var. Sinema alanındaki en büyük boşluklarımızdan birinin de festival sektörü olduğunu unutmamalıyız." dedi.



Birinciye 30 bin lira



Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında yaşanan direniş öykülerini ve kahramanlıkları, kısa filmlerle kalıcı hale getirmeyi amaçlayan yarışmaya son başvuru tarihi 2 Haziran olarak belirlendi.



Animasyon, belgesel ve deneysel filmlerin de katılabileceği yarışmanın danışma kurulunda Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse, TRT Programcısı Betül Soysal Bozdoğan, SETA Genel Koordinatörü Doç. Dr. Fahrettin Altun, TBMM Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Erbay ve 24 TV Editörü Zeynep Türkoğlu yer alıyor.



Yarışmaya katılan 50 filmi seçerek jüriye sunacak ön seçici kurulda ise oyuncu Adnan Erdoğan, Anadolu Ajansı Kültür ve Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz, yapımcı Ferhat Eşsiz, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı ve oyuncu Ümit Acar bulunuyor.



Yarışmada, ilahiyatçı Erol Erdoğan, oyuncu Hakan Boyav, Lacivert Dergisi Genel Yayın Yönetmen Meryem İlayda Atlas, yönetmen Mesut Uçakan, Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Metin Yüksel, yönetmen Mustafa Şevki Doğan ve oyuncu Turgay Tanülkü de jüriyi oluşturuyor.



Toplamda 112 bin lira ödülün verileceği yarışmada, birinci eser 30 bin lirayla ödüllendirilirken, ikinciye 20 bin, üçüncüye ise 15 bin lira verilecek.



Bu yıl "Şehit Ömer Halisdemir Özel Ödülü" olarak açılan kategoride ise kazanan esere 12 bin lira, "Jüri Özel Ödülü"nü kazanana 10 bin lira, mansiyon kazanan 5 eserin sahibi ise 5'er bin lira alacak.



Başvuruların internet üzerinden yapılacağı yarışmanın ödül töreni, 13 Temmuz'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.