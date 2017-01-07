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İstanbul'da İlçelere Göre Kar Kalınlığı
YÖK 'Sanayi Bursu' Verecek
2 Canlı Bomba Yakalandı
7 Ocak 2017 Cumartesi 17:02
Şanlıurfa'da 2'si canlı bomba 5 terörist yakalandı.
Şanlıurfa'da 2'si canlı bomba 5 terörist yakalandı.
Kaynak:
Dunya.com
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