2. Bursa Karadeniz Günleri

Bursa Karadeniz Günleri'nin ikincisinde pişirilen bir ton hamsi, vatandaşlara ikram edildi.



Bursa Karadeniz Platformu tarafından Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen festival, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Bina girişinde kurulan mangallarda pişirilen hamsiler, katılımcılara dağıtıldı. Ekmek arası yaklaşık bir ton hamsinin dağıtıldığı etkinlikte, uzun kuyruklar oluştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Türkiye'nin birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu söyledi.



Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu vurgulayan Altepe, şunları kaydetti:



"Birlik ve beraberlik içinde bu güzelliklerimizi devam ettirmemiz gerekiyor. İnsanımız yönünden çok şanslıyız. Başta Karadeniz bölgemiz. Çünkü Karadeniz, milli ve manevi değerlere sonuna kadar sahip çıkan bir bölgemiz. Bu ülkenin de çimentosu. Ondan dolayı da gurur duyuyoruz. Bu kültürü de bu insanlığı da yaşatmış olacağız. Dünyaya da liderlik ve önderlik etmeye devam edeceğiz."



Platform sözcüsü İsmail Tiftik ise 20 ilden katılımla gerçekleştirilen organizasyonun, bu yıl çok rağbet göreceğinden emin olduklarını belirtti.



Etkinliğin ikincisini düzenlediklerini anlatan Tiftik, "Bir ton hamsi ikramını 'İstanbul yaparsa biz de yaparız' dedik. Yine bu sene de halkımıza bir ton hamsi ikramında bulunuyoruz. Ayrıca stantlarımızda Karadeniz Bölgesi'nin yöresel el sanatları ve yiyecekleri, hediyelik eşyaları halkımıza sunulacak." dedi.



Etkinliğe katılan Vali İzzettin Küçük, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, vatandaşlara balık ekmek dağıttı.