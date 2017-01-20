Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Bisanthe Oda Müziği Festivali'nin ikincisi düzenlenecek.



Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ilki gerçekleştirilen ve yedi gün boyunca Süleymanpaşalılar'a unutulmaz anlar yaşatan Bisanthe Oda Müziği Festivali, 4-11 Şubat tarihlerinde 2. Bisanthe Oda Müziği Festivali adı altında tekrar sanatseverlerle buluşacak.



Genel Sanat Yönetmenliğini Kemal Küçük'ün yapacağı 2. Bisanthe Oda Müziği Festivali'nde birbirinden ünlü isimler 8 gün boyunca sanatlarını Tekirdağ halkı için icra edecek.



Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak ve ücretsiz olacak 2. Bisanthe Oda Müziği Festivali'nin açılış konserlerini Cihat Aşkın ve Şef Oğuzhan Balcı yönetimindeki Orkestra İstanbul yapacak.



Likya Barok, Semplice Quartet, Quartis, Zürih Marimba Duo, Halit Turgay ile Misha Dacic ve Tio Barcarol'un sahne alacağı 2. Bisanthe Oda Müziği Festivali, 11 Şubat Cumartesi akşamı Brassolist Konseri ile sona erecek.