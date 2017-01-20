2. Bisanthe Oda Müziği Festivali 4 Şubat'ta Başlıyor

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen ve yedi gün boyunca Süleymanpaşalılara unutulmaz anlar yaşatan Bisanthe Oda Müziği Festivali, 4-11 Şubat tarihleri arasında 2. Bisanthe Oda Müziği Festivali adı altında Süleymanpaşalılar ile tekrar buluşacak.



Genel Sanat Yönetmenliğini Kemal Küçük'ün yapacağı 2. Bisanthe Oda Müziği Festivali'nde birbirinden ünlü isimler 8 gün boyunca sanatlarını Tekirdağ halkı için icra edecek.



Tüm konserlerin ücretsiz olacağı, Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak konserlerin ilkinde Cihat Aşkın ve Şef Oğuzhan Balcı yönetiminde Orkestra İstanbul 4 Şubat Cumartesi günü 2. Bisanthe Oda Müziği Festivali'nin açılışını yapacak.



Cihat Aşkın ve Orkestra İstanbul'un yanı sıra Likya Barok, Semplice Quartet, Quartis, Zürih Marimba Duo, Halit Turgay ile Misha Dacic ve Tio Barcarol'un sahne alacağı 2. Bisanthe Oda Müziği Festivali, 11 Şubat Cumartesi akşamı Brassolist Konseri ile sona erecek.



Süleymanpaşa Belediyesi 2. Bisanthe Oda Müziği Festivali programı şöyle:



"4 Şubat Cumartesi: Cihat Aşkın /Orkestra İstanbul, 5 Şubat Pazar: Likya Barok Ensemble, 6 Şubat Pazartesi: Semplİce Quartet, 7 Şubat Salı: Quartis, 8 Şubat Çarşamba: Zürih Marimba Duo, 9 Şubat Perşembe: Halit Turgay&Misha Dacic, 10 Şubat Cuma: Trio Barcarol, 11 Şubat Cumartesi: Brassolist." - TEKİRDAĞ