2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Fastivali

ORDU'nun Kabadüz İlçesi'ndeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen 'Kar Festivali'nde renkli görüntüler ortaya çıktı, karla kaplı alanda düzenlenen Off-Road yarışları nefes kesti.



Ordu'nun Kabadüz İlçesi'ndeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylasının tanıtılması amacıyla düzenlenen 'Kar Festivali'nde renkli görüntüler ortaya çıktı. Kar güreşi, kayak yarışı ve Off-Road Yarışları büyük ilgiyle izlendi. Festivale katılan vatandaşlara da Kabadüz Belediyesi tarafından yöresel kara lahana çorbası, mısır ekmeği ve meydan ateşinde kazanlarda pişirilmiş olan patates ikram edildi. Festivale katılan Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, yaylanın tanıtımı için düzenlenen etkinliğin son derece önemli olduğunu belirterek, Çambaşı Yaylası'nın son yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisini çektiğini söyledi.



- Kovan