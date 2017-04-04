2 bin polis ve jandarmanın katılımıyla huzur operasyonu



DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, kent genelinde 2 bin polis ve jandarmanın katılımıyla huzur operasyonu yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla huzur operasyonu düzenledi. Terörle Mücadele, Asayiş, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme şubeler ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Kentin giriş ve çıkışlarının yanı sıra umuma açık yerler ve metruk binalarda kontroller gerçekleştirildi.

Operasyon, emniyet amiri ve komutanların kontrolünde gerçekleştirilirken, kontrol noktasına gelen araçlarda kokuya duyarlı köpeklerle arama yapıldı. Şüpheli kişilerin kimlikleri kontrol edilirken, trafik ekipleri de alkol kontrolü yaptı.