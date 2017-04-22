2 Bin 800 Rakımda Milli Takım Için Ter Döktüler

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Erzurum'a gelen genç sporcular, Palandöken Kayak Merkezi'nde 2 bin 800 rakımda Dağ Kayağı Milli Takımı'na girmek için yarıştı.



Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen milli takım seçmelerine Erzurum, Erzincan ve Isparta'dan 23 sporcu katıldı.



Büyük çekişmeye sahne olan seçmelerde sporcular, parkuru en kısa sürede bitirip milli takıma girebilmek için ter döktü.



Erkekler ve kadınlarda ilk üçe giren sporcular şöyle:



Kadınlar:



1- Cansel Taşcı



2- Yeliz Esen



3- Gamze Dal



Erkekler:



1- Ali Osma



2- Emirhan Çimen



3- Fatih Demir