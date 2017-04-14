2 Bin 300 Nüfuslu Belde Termal Turizmde Merkez Oldu

BOLU'da doğayla iç içe olan termal su kaynaklarının bulunduğu Karacasu Beldesi, son dönemdeki turizm yatırımlarıyla termal turizmde merkez haline geldi.



2 kaplıca tesisi, 2 fizik tedavi hastanesi, 2 büyük otel ile çok sayıda butik otelin bulunduğu 2 bin 300 nüfuslu beldede yapılacak 2 büyük otel ile toplam yatak kapasitesi nüfusu yakalayacak.



Bolu'ya 5 kilometre uzaklıkta zengin termal su kaynaklarının bulunduğu Karacasu, turizm teşviği kapsamına alınması ardından yatırımcılarının ilgi odağı oldu. 1993 yılında 'termal turizm merkezi' ilan edilen Karacasu'da şu anda İl Özel İdaresi'ne ait 2 kaplıca tesisi, Sağlık Bakanlığı'na bağlı 2 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile birisi 5 yıldızlı, diğeri 3 yıldızlı 2 büyük otel ve çok sayıda butik otel var.



2 OTEL DAHA YAPILACAK



Beldede 2 yıl içinde 5 yıldızlı iki büyük otel daha hizmete girecek. 129 dönüm arazi üzerine yapılacak 275 oda ve 550 yatak kapasiteli otelin temeli geçen hafta atıldı. Abant'taki Büyük Abant Oteli'nin sahibi tarafından yaptırılacak otelin 2018 yılında tamamlanması hedefleniyor. Proje kapsamında otelin çevresine 60 adet de lüks villanın yanında futbol sahaları da yapılacak. Bolulu işadamı Muhittin Palazoğlu'nun yaptıracağı 700 yataklı diğer otelin temelinin de önümüzdeki günlerde atılması planlanıyor. 2 bin 300 nüfuslu beldede şu anda 750 civarında olan turizm yatak sayısı, 2 yıl içinde tamamlanması planlanan yeni otellerle 2 binin üzerine çıkacak ve nüfusu yakalayacak.



TERMAL KASABA



Ayrıca Karacasu'ya yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta 450 bin metrakare alan üzerine kurulacak Narven Termal Kasaba'nın da ilk etabı tamamlanarak hizmete girdi. 7 bin 200 yatak kapasiteli projenin toplam değeri 250 milyon dolar olarak öngörülürken, 2020 yılında tüm etapları tamamlandığında yılda 400 bin kişiyi ağırlaması hedefleniyor. Beldede mevcut ve yeni yapılacak tüm turizm tesislerinde eklem rahatsızlıkları ve cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan termal su bulunuyor.



'30 OTELE YETECEK TERMAL SU VAR'



Beldedeki 5 yıldızlı otelin sahibi Batı Karadeniz Turizm Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül de yeni yatırımlarla beldenin çok iyi bir noktaya geleceğini belirterek, "Yeni yapılacak otellerle yaklaşık 2 bin yatak kapasitesine sahip olacağız. Beldenin nüfusu da zaten iki bin civarında. Artık çıta yükseldi ve yüksek standartlarda oteller olacak. 10 yıl sonra bambaşka bir Karacasu olacak. Bölgenin turizmde çok iyi bir pay alacağını düşünüyorum. Termal kaynakların da bulunması artı bir avantaj. Saniyede 200 litre termal suyumuz var. Bu 30 otele yetecek bir kapasite. Karacasu'nun turizm teşviği kapsamına girmesi de bizim için ayrı bir avantaj. Turizm yatırımcılarının buraya ilgisi çok" diye konuştu.



'BELKİ İLÇE OLURUZ'



Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydilli, Karacasu'nun termal bir kasaba haline geldiğini söyleyerek şöyle konuştu:



"Karacasu günden güne büyüyor ve büyümeye de devam edeceğiz. Bütün gücümüzle buradaki yatırımcıların önünü açıyoruz. Beldemizde iki büyük otel ve fizik tedavi hastaneleri var. Ayrıca iki büyük otel daha yapılacak. Birisinin temeli atıldı. Diğeriyle ilgili görüşmeler sürüyor. Yaklaşık 2 bin 500 yatak kapasitesini hedefliyoruz. Beldemizde işsiz insan kalmayacak. Ayrıca Gölcük Tabiat Parkı'nın alt tarafından Şimşir Çayırı dediğimiz bölgede 10 dönümlük bir arazimiz var ve oraya da yatırımcı arıyoruz. Buranın ihalesini de bu yıl yapmak istiyoruz. Turizm yatırımlarıyla beldemizin nüfusu artacak belki bu sayade ilçe oluruz." - Bolu