2 bin 200 İşçi Bu Sabah Greve Gitti

Birleşik Metal-İş Sendikası ile Elektromekanik Metal İşverenleri Sendikası (EMİS) arasında 2200 işçiyi kapsayan ve 7 Eylül 2016'dan beri devam eden görüşmeler anlaşmazlıkla sonuçlandı. Sendika bunun 26 Aralık 2016 günü grev kararı aldı. 2 bin 200 işçi bugün itibariyle de greve başladı.

Sendikadan grevle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: "EMİS işverenleri ile Grev Kararı'nın ardından bir dizi görüşme yapılmış, ancak üyelerimizi tatmin edecek bir noktaya ulaşılamamıştır.

"GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ALINAMADI"

En son, bugün (19 Ocak) devam eden müzakerelerden de bir sonuç alınamamıştır. Sendikamız ve üyelerimiz, dün ve bugün EMİS ile yapılan görüşmelerin sonucunda verilen ücret zammı tekliflerini aralarında değerlendirmiş ve verilen zammın üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olması nedeniyle Grevin uygulanması yönünde karar verilmiştir."

Grev kararının, dünyanın önde gelen firmalarından ABB Elektrik, Alstom, GE Grid Solution, Schneider Enerji gibi, çeşitli illerde bir çok fabrikası bulunan şirketleri kapsadığı açıklandı.