2. Biga Çocuk Olimpiyatlarında Karateciler Yoğun İlgi Gördü

Biga Milli Eğitim Müdürlüğü ile Biga Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Biga Çocuk Olimpiyatları devam ediyor.



Olimpiyatların ikinci gününde karateciler yoğun ilgi gördü. Şehir Parkında yapılan müsabakalara Biga Karate Gençlik ve Spor Kulübünde eğitim alan 80 karateci katıldı. Çanakkale Karate İl Temsilcisi ve Biga Karate Gençlik Spor Kulübü Başkanı Antrenör Süleyman Orhan yaptığı açıklamada, "Eğlenme ve yarışma duygusunu kazandırma amaçlı yapılan ve kaybedeni olmayan müsabakalarda tüm sporcularımız madalya kazandı" diye konuştu. - ÇANAKKALE