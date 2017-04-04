2.beynimiz Bağırsaklarımız

Mutluluk hormonu serotoninin bağırsaklarımızdan büyük oranda salgılandığı bilimsel olarak keşfedildiyse, bağırsaklarımız yaşamımızı sizce ne kadar etkiliyor olabilir? Bağırsaklarınızdaki mikroorganizmaların ikili ilişkilerinizi bile etkileyebileceğini hiç düşünmüş müydünüz? ya çalışma performansınızı? ya da yakalanacağınız hastalıkları? ya da ruhsal sağlığınızı? Bu seminerde bağırsak florasının yaşamlarımıza etkisi ve bu etkiyi kendi hayatlarımızda istediğimiz noktaya çekmenin yollarını bilimsel makaleler ile birlikte paylaşacağız. Modern Psikiyatrinin kurucusu Fransız Psikiyatrist Philippe Pinel'in (1745-1828) yıllarca akıl hastalarıyla çalıştıktan sonra 1807 yılında dediği gibi : "Akıl hastalıkları genellikle mide ve bağırsak bölgesinde ortaya çıkar."



Mikroorganizmalarınıza iyi bakın!



Eğitmen: Uzm.Dyt.Öğr.Gör.İlker Pazarbaşı



Eğitim Tarihi: 5 Nisan Çarşamba



Eğitim Süresi: 19: 30-21: 30



Eğitimi Ücreti: 130tl



Eğitim Yeri: Aqua Yaşam Kişisel Dönüşüm Merkezi



Önkayıt için; 0530 516 12 00 veya



[email protected]



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Aqua Yaşam



Mekan Adresi : cevatpaşa sok. no: 17 Koşuyolu-Kadıköy



Başlangıç Saati : 05.04.2017 19: 30: 00



Bitiş Saati : 05.04.2017 21: 30: 00



Kategori : 2.BEYNİMİZ BAĞIRSAKLARIMIZ



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır