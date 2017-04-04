2.beynimiz Bağırsaklarımız

Mutluluk hormonu serotoninin bağırsaklarımızdan büyük oranda salgılandığı bilimsel olarak keşfedildiyse, bağırsaklarımız yaşamımızı sizce ne kadar etkiliyor olabilir?

2.beynimiz Bağırsaklarımız

Mutluluk hormonu serotoninin bağırsaklarımızdan büyük oranda salgılandığı bilimsel olarak keşfedildiyse, bağırsaklarımız yaşamımızı sizce ne kadar etkiliyor olabilir? Bağırsaklarınızdaki mikroorganizmaların ikili ilişkilerinizi bile etkileyebileceğini hiç düşünmüş müydünüz? ya çalışma performansınızı? ya da yakalanacağınız hastalıkları? ya da ruhsal sağlığınızı? Bu seminerde bağırsak florasının yaşamlarımıza etkisi ve bu etkiyi kendi hayatlarımızda istediğimiz noktaya çekmenin yollarını bilimsel makaleler ile birlikte paylaşacağız. Modern Psikiyatrinin kurucusu Fransız Psikiyatrist Philippe Pinel'in (1745-1828) yıllarca akıl hastalarıyla çalıştıktan sonra 1807 yılında dediği gibi : "Akıl hastalıkları genellikle mide ve bağırsak bölgesinde ortaya çıkar."

Mikroorganizmalarınıza iyi bakın!

Eğitmen: Uzm.Dyt.Öğr.Gör.İlker Pazarbaşı

Eğitim Tarihi: 5 Nisan Çarşamba

Eğitim Süresi: 19: 30-21: 30

Eğitimi Ücreti: 130tl

Eğitim Yeri: Aqua Yaşam Kişisel Dönüşüm Merkezi

Önkayıt için; 0530 516 12 00 veya

[email protected]

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Aqua Yaşam

Mekan Adresi : cevatpaşa sok. no: 17 Koşuyolu-Kadıköy

Başlangıç Saati : 05.04.2017 19: 30: 00

Bitiş Saati : 05.04.2017 21: 30: 00

Kategori : 2.BEYNİMİZ BAĞIRSAKLARIMIZ

Tür : Seminer

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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