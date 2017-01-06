2 Belediye, Bir Kayyum

Şırnak'ta, belediye başkanı terör soruşturması çerçevesinde tutuklanan Kumçatı Belde Belediyesine, Şırnak Belediyesine de atanan Vali Yardımcısı Turhan Bedirhanoğlu görevlendirildi. Bedirhanoğlu'nun aynı zamanda İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevini yürüttüğü bildirildi.



Şırnak'ta merkeze bağlı Kumçatı Belde Belediyesi Başkanı Mehmet Demir, hakkında yürütülen terör soruşturması çerçevesinde tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti. İçişleri Bakanlığı, Kanun Hükmünde Kararname ile belediyeye kayyum atadı. Bu çerçevede, Şırnak Vali Yardımcısı Turhan Bedirhanoğlu kayyum olarak görevlendirildi.



Şırnak Belediyesine de atanmıştı



Bedirhanoğlu, Belediye Başkanı Serhat Kadirhan'ın terör soruşturması çerçevesinde tutuklandığı Şırnak Belediyesine de kayyum olarak görevlendirilmişti. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğini de yapan Bedirhanoğlu'nun bu görevlerini sürdüreceği öğrenildi. - ŞIRNAK