2 Aydır Kayıp Olan Kadının Cesedi Denizden Çıktı

SAMSUN'da geçen 15 Şubat'ta kayboylan 52 yaşındaki Fethiye Başköy'ün cesedi vatandaşlar tarafından deniz kenarında bulundu. Emekli başkomiser olan eşi Mustafa Başköy ile oğlu Fatih Başköy gözyaşlarını tutamadı. Ceset otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.



Samsun'un Canik İlçesi'nde oturan Fethiye Başköy 15 Şubat günü evden ayrıldı. Geç saatlere kadar eve dönmeyince emekli başkomiser olan eşi Mustafa Başköy, Canik Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis güvenlik kameraları görüntülerinden Fethiye Başköyün Canik İlçesi batıpark sahilinde olduğunu belirledi. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Denize düşmüş olabileceği ihtimali üzerine AFAD, Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler, havadan, karadan ve denizden yaptığı aramalara rağmen Fethiye Başköy'e ulaşılamadı.



Bugün Tekkeköy İlçesi Costal mevkiinde oturan bir vatandaş, polisi arayıp denizde kadın cesedi olduğunu bildirdi. Olay yerine giden dalgıç polisler kadın cesedini sahile çıkarttı. Ceset üzerinde yapılan incelemede herhangi bir yara izine rastlanmadı.



Polis ve jandarma ekipleri bulunan cesedin Fethiye Başköy'e ait olduğunu belirleyip ailesine haber verdi. Olay yerine gelen emekli başkomiser Mustafa Başköy ile oğlu Fatih Başköy cesedi teşhis ettikten sonra gözyaşlarına boğuldu.



Olay yerinde yapılan incemelenin ardından ceset cenaze aracına konularak otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



- Samsun