2 Ayda Hobi Pastacılık ve Ekmekçili

Chef's Table Mutfak Akademisi'nin uzman şefi Serkan Bozkurt, "2 Ayda Hobi Pastacılık ve Ekmekçilik Eğitimi" workshop etkinliği ile temel pastacılık ve ekmekçiliğin derin detaylarını verecek.



Bir pastanın anatomisini keşfedecek, çikolataya hükmedebileceksiniz, ürünler sizi değil siz ürünleri şekillendireceksiniz. Dünyanın en son teknik ekipmanları ve özel olarak tasarlanmış U düzen bireysel sistemli mutfaklarında pratik eğitim verirken eş zamanlı teorik eğitim desteğinin sürekli sağlandığı akademide Türkiye'de ilk butik pastacılık-ekmekçilik eğitimi



coaching'lik sistemiyle Şef Serkan Bozkurt önderliğinde uzman eğitmenler tarafından 8 haftada verilmektedir.



28 Ocak 2016 Cumartesi 10: 00 -14: 00