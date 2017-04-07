2 Ay Boyunca Yatarak 16 Bin Avro Kazanmak İster Misiniz?

Fransa'daki Uzay Tıbbı ve Fizyolojisi Enstitüsü, 60 uyumaları için 20-45 yaşları arasında, sigara içmeyen, 24 adet sağlıklı erkek aday arıyor.



Deneye 'kokteyl' adını veren araştırmacılar, Uluslararası Uzay İstasyonundaki ağırlıksız ortamda bulunmanın etkilerini, bazı katkı maddelerinden hazırlanan ilaç 'kokteyli' ile gidermeye çalışacak. Araştırmada katılımcılardan yarısı sadece sırt üstü yatarken, diğer yarısı yatmanın yanı sıra bu ilaç kokteyllerini kullanacak. Araştırmacılar daha sonra iki grupta oluşan değişiklikleri inceleyecek



Bunun karşılığında katılımcılara 16 bin avro (yaklaşık 63 bin 280 TL) ödenecek. Öncelikle katılımcılara iki hafta boyunca testler uygulanacak. Sonraki 60 gün tamamen yatakta geçecek. Daha sonra iki haftalık bir inceleme süresi olacak.



3 ayda 63 bin TL kazanmak kulağa hoş geliyor olabilir ancak testin ne kadar sıkıcı ve zorlayıcı olacağını düşünmekte fayda var. Katılımcılar 60 gün boyunca, yemek yemekten tuvalet ihtiyacına kadar her türlü eylemlerini yatarak gerçekleştirecek. Vücudun üst kısmı, alt kısmına göre 6 derece aşağı doğru eğik duracak. Yine de tamamen hareketsiz durmak gerekmiyor. Bir omzunuz yatakta olduğu sürece istediğiniz hareketi yapabileceksiniz.