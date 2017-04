2- Arıcı Başkan Yardımcısı Sedef'in Ayıyla Mücadelesi

TRABZON'un Sürmene İlçesi Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Sedef, çay bahçesindeki arı kovanlarına dadanan ayıdan kurtulmak için mücadele ediyor. Farklı yolları deneyen, son olarak kovanları ayıdan kurtarmak için beton zemin üzerine monte edilen çelik kafesle çözüm arayan Sedef'in bu çabası da sonuç vermedi. Kafes altındaki kalan toprağı kazan, ardından zemindeki beton kitlesini kıran ayı yine kovanlara ulaştı, bal peteklerini alıp uzaklaştı. Ayının peteklere ulaşmak için yaptıkları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.



Aynı zamanda Ziraat Mühendisi olan Sürmene Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Sedef, Yeniay Mahallesi'nde oturuyor. Kendisina ait çay bahçesinde arıcılık da yapan Sedef, kovanlara geçen yıl saldıran ayıların 30 kovanı parçalayarak balları yemesi ve yaklaşık 60 bin lira zarara uğraması üzerine ayıları önlemek için çare aramaya başladı. Kovanların çevresini önce çelik kafesle kapatan Sedef, genellikle gece geç saatlerde yaşanan ayı saldırılarını kayda alabilmek ve neler olduğunu daha iyi anlayabilmek için kafesin etrafına güvenlik kameraları yerleştirdi. Kafes dışına bal, ekmek ve meyve gibi yiyecekler koyarak ayının bu yiyecekleri yiyerek kovanlara saldırmayacağını düşünen İbrahim Sedef yanıldı. Saldırgan ayı, bu yiyecekleri yemekle yetinmedi, kovanlara ulaşmak için her yolu denedi, çelik kafesi devirerek yine kovanlara ulaşmayı başardı. Başkan Yardımcısı İbrahim Sedef, bunun üzerine de çelik kafeslerin devrilmesini önlemek için alt kısmını beton dökerek kafesleri sağlamlaştırdı.



TOPRAĞI KAZAN AYI KAMERADA



Ancak alınan tüm önlemler ayının kovanlara ulaşmasını yine engelleyemedi. Gece yine bahçeye giren ayı, alt kısmı beton ile sağlamlaştırılan çelik kafesi deviremeyeceğini anlayınca, bu kez kafesin alt kısmındaki toprağı pençeleriyle açmak için çaba sarf etti. Kafesin çevresinde çukur oluşturan ve zemine dökülen betonu da pençeleriyle kıran ayı, yine bal kovanlarına ulaştı. Çelik kafesin alt kısmından ulaştığı kovanları deviren ve balları yiyerek karnını doyuran ayının bu mücadelesi çevredeki kameralara yansıdı. Ayının kovanlara saldırısı sırasında bahçedeki konteynırda kalan Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Sedef'in tabancayla ateş ederek ayıyı uzaklaştırmaya çalışması da kameralar tarafından görüntülendi.



'AYIYI DA SEVİYORUZ'



Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Sedef, "Hobi hem de ek gelir olarak yaklaşık 7 yıldır burada arıcılık işiyle uğraşıyorum. Buralarda uzun zamandır ayı falan görmedik. Son 2 yıldır musallat oldu. Bayağı zarar veriyor. Ayıyı da seviyoruz. Arıcılık yapan muhakkak ayıyla dost geçinmek zorundadır. Bir taraftan arılara, bir taraftan da ayılara bakıyoruz. Geçen yıl yaklaşık 60 bin lira zararım oldu. Balların hepsini yedi. Bu yıl yine geldi. Her gün bir - iki kovan bal ile ekmek ve meyve veriyorum ama yetmiyor. 'Ben onlarla yetinemem. Doğal yaşamın gereği kırıp yiyeceğim. Orijinal olacak' diyor" dedi.



'KARŞI KARŞIYA GELDİK AMA AYIYA ATEŞ ETMEDİM'



Ayının kovanlara dadanması sonrasında kafesle tedbir aldıklarını anlatan Sedef, "Ayı sadece bize değil, çevredeki başka arıcılara da zarar verdi. Ayı ile karşı karşıya gelmeme rağmen ona ateş etmedim, kıyamadım. Vurmak içimden gelmiyor. Sonuçta o da karını doyurmak için uğraşıyor. Kurduğumuz kameralara sık sık yakalanıyor. En son kafesin zayıf noktasını tespit etti, altını kazarak kovanlara zarar verdi. Bu yıl o kadar zararımız yok. Sadece 5 bin liralık bal, meyve gibi şeyleri ben ikram ettim. 10 bin liralık bir zarar söz konusu. Kırılan kafesin alt kısmına yeniden beton dökeceğiz. Burada da mecburen bekleyeceğiz" diye konuştu.



'PENCEREDEN BAKTIM, KARŞI KARŞIYA GELDİK'



Kovanların yanındaki konteynırda bulunduğu sırada ayıyla karşı karşıya kaldığını anlatan İbrahim Sedef, "Sonuçta ayı da bir hayvan. Gece büyük bir gürültüyle uyandım, konteynır yıkılacak diye korktum. Pencereden baktım, ayıyla karşı karşıya geldik. Hayvanı acıyorum, vurmak istemedim. Korkutmak için pencereden tabancayla havaya 4-5 el ateş ettim. Kapıyı açtım, karşıma çıktı. Yine havaya ateş ettim, bu kez kaçarak uzaklaştı" dedi. - Trabzon