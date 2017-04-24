2.amatör Ligde 4.hafta Maçları Oynandı
Nevşehir’de 2. Amatör Lig’de 4. hafta müsabakaları, hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.
Nevşehir'de 2. Amatör Lig'de 4. hafta müsabakaları, hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.
2. Amatör Lig'de hafta sonunda oynanan 4 karşılaşma sonrasında fileler 22 kez havalanırken A grubunda Kalabaspor, B grubunda ise İbrahimpaşaspor takımları haftayı bay geçirdi. Hafta sonunda oynanan müsabakalarda Nevşehir 1969 spor: 3 Hisarspor: 0 Kavak Gençlikspor: 5 Kozaklıspor: 3, Eğitim Gençlikspor: 5 Karapınarspor: 0 Sulusarayspor: 2 Diyanet Gençlikspor: 4 sonuçları alındı.
Bu sonuçların ardından A grubunda Nevşehir 1969 spor 9 puan ile ilk sırada yer alırken B grubunda ise Diyanet Gençlikspor 9 puan ile dördüncü hafta maçları itibarıyla liderliğini sürdürdü. - NEVŞEHİR