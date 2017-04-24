2.amatör Ligde 4.hafta Maçları Oynandı

Nevşehir'de 2. Amatör Lig'de 4. hafta müsabakaları, hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.



2. Amatör Lig'de hafta sonunda oynanan 4 karşılaşma sonrasında fileler 22 kez havalanırken A grubunda Kalabaspor, B grubunda ise İbrahimpaşaspor takımları haftayı bay geçirdi. Hafta sonunda oynanan müsabakalarda Nevşehir 1969 spor: 3 Hisarspor: 0 Kavak Gençlikspor: 5 Kozaklıspor: 3, Eğitim Gençlikspor: 5 Karapınarspor: 0 Sulusarayspor: 2 Diyanet Gençlikspor: 4 sonuçları alındı.



Bu sonuçların ardından A grubunda Nevşehir 1969 spor 9 puan ile ilk sırada yer alırken B grubunda ise Diyanet Gençlikspor 9 puan ile dördüncü hafta maçları itibarıyla liderliğini sürdürdü. - NEVŞEHİR