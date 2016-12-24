2. Amatör'de Fikstür Heyecanı

Gediz-Eskigediz-Emet 2.Amatör Grubu 2016-2017 Sezonu Fikstür Kurası Eskigediz Belediyesi'nde yapılan törenle çekildi.



Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gediz-Eskigediz-Emet 2.Amatör Grubu 2016-2017 Sezonu Fikstür Kurası çekimi için tören düzenlendi. Fikstür törenine Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Cengiz, ASKF Genel Sekreteri Ramazan Arslandaş, ASKF Yönetim Kurulu Üyesi Muhittin Ertürk ve kulüp yöneticileri katıldı.



Kura çekiminden önce bir konuşma yapan Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek, belediye olarak bu güne kadar spora verdikleri desteğin devam edeceğini söyledi.



Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Cengiz ise, "Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek'e misafirperverliği ve spora verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Ayrıca, bütün kulüplerimize ligde başarılar dilerim ve centilmence ve sakatsız bir sezon geçirmelerini temenni ederim. Futbol dostluk ve kardeşliktir" dedi.



Gediz-Eskigediz-Emet 2. Amatör Grubu Takımları Şu Şekilde Belirlendi:



-Gediz Gençlik Spor



-Eskigediz Gazi Spor



-Erdoğmuş Spor



-Gediz Gücü



-Emet Gençlikk - KÜTAHYA