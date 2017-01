2. Abdülhamid Han'ı Anma Programı"

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Bu anayasa değişikliği ile artık 367 saçmalıkları olmayacak. Bu anayasa değişikliği ile artık cuntacılar işbaşına gelme hevesi içinde olmayacak. Demokrasi, halkın iradesi kesintisiz işlemeye devam edecek." dedi.



Yıldırım, partisinin Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 2. Abdülhamid Han'ı anma programında, 2. Abdülhamid'in Batı dünyasındaki yenilikçi hareketler başladığında gençleri Avrupa'ya gönderdiğini, Avrupa'ya giden bu gençlerinse Abdülhamid'in hayallerini gerçeğe dönüştürmek yerine onun tahttan indirilmesi için müstevlilerle iş birliği yaptığını anlattı.



Düşmanlarla iş birliğine karşın hiçbir vatan evladını cezalandırmadığını aktaran Yıldırım, "Abdülhamid'e darbe yapmaya çalışan darbecilere karşı 'Sultanım niye orduya emir vermiyorsun?' diyenlere, 'Ben Müslümanların, kendi askerlerimizin birbirine ateş açmasına asla müsaade etmem' diyerek Hareket Ordusu'nu durdurmuştur." dedi.



15 Temmuz'da asker elbisesi giyen alçak FETÖ'cülerin memleketin evlatlarına, bu memleketin tankıyla, topuyla, uçağıyla, mermileriyle, bombalarıyla ateş etmekten geri kalmadığını belirten Yıldırım, Abdülhamid'in vatan sevgisi ve insan sevgisiyle, alçak FETÖ'cülerin yaptıkları arasındaki farkın bu olduğunu anlattı.



"Bu alçaklar her şeyi düşünmüş ama bir şeyi düşünmediler, o da Hakk'ın gücü ve halkın gücüdür. Halkın gücü tankın gücünü yenmiştir. Vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi ve devlet sevgisi, her türlü silahın üzerindedir." diyen Yıldırım, önlerinde çok önemli, çok zorlu bir sürecin olduğunu, bölgede 6 yıldır devam eden istikrarsızlık ve iç savaşın, milyonlarca insanın yerlerinden, yurtlarından olmasına yol açtığını kaydetti.



Türkiye'nin bölgede barışın, güvenliğin, kardeşliğin teminatı olduğunu dile getiren Yıldırım, "Bunun için 'dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı azaltacağız' dedik. Yaptık mı? Birer birer düşmanlıkları kaldırıyoruz, şimdi inşallah Suriye'de de akan kanı durdurduk, kalıcı barışı sağlamak için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimizle, diğer paydaşlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.



FETÖ, DEAŞ, PKK ve bilumum terör örgütlerini Türkiye'nin gündeminden çıkaracaklarını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:



"Türkiye'yi geleceğimiz olan gençlere, sizlere ecdadımızdan aldığımız gibi daha daha ileriye gitmiş, muasır medeniyetler seviyesini yakalamış bir ülke olarak devredeceğiz. Bu heyecanı sizde görüyorum. Bu heyecanı bu salonda görüyorum. Bu heyecanı teşkilatımda görüyorum. Gençlerde görüyorum. Cumhurbaşkanlığı sistemine hazır mısınız? Şimdi 2003 yılında göreve geldiğimiz günden itibaren milletimizle birlikte Türkiye'yi ayağa kaldırmak için söz verdik. Bir Türkiye'yi üç Türkiye yaptık. Öyle karanlık noktalardan, umutların yeniden tazelendiği, aydınlanmanın başladığı bugünlere gelmek elbette kolay olmadı. Biz Türkiye'yi kalkındırmanın, ülkeyi büyütmenin derdiyle uğraşırken birileri de bu kalkınmayı engellemek için tuzak kurmaktan geri durmadılar."



Yıldırım, Türkiye'nin yakın tarihinde 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat'ın bulunduğunu dile getirerek, bütün bunlarda millet iradesinin yok edildiğini söyledi.



Bu olaylarda darbecilerin kazandığına dikkati çeken Yıldırım, "Ama AK Parti iktidara geldi 27 Nisan, 17 Aralık, 15 Temmuz... 3 darbe girişiminde de darbeciler kaybetti, millet kazandı, siz kazandınız" dedi.



"Anayasa değişikliği ne getirecek?" diye sorulduğunu, anayasa değişikliğinin darbecilerin sonunu getireceğini, meclis iktidarından millet iktidarına giden yolu açacağını ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:



"Bu anayasa değişikliği ile artık 367 saçmalıkları olmayacak. Bu anayasa değişikliği ile artık cuntacılar işbaşına gelme hevesi içinde olmayacak. Demokrasi, halkın iradesi kesintisiz işlemeye devam edecek. Sistemin tıkanan damarları açılacak, kararlar hızlanacak. Vatandaşın beklediği hizmetler daha hızlı şekilde yapılacak. Vatandaşın hizmete erişimi, bürokrasiyle iş yapması daha da kolaylaşacak. İstikrar artık sandıkta halledilecek. Bu sistemle millet kendisini yönetenleri doğrudan seçecek, aynı zamanda da kendisini yönetecekleri denetleyecek, vekillerini de seçecek. Bir yanda hükümeti seçecek, diğer yandan da meclisi seçecek, kendisi hükümetini doğrudan denetleyecek. Vekilleri de kendisi adına, millet adına kanunlar yapacak, hükümetin denetlemesini gerçekleştirecek. Doğrudan demokrasi, vekaletle değil, millet yetkiyi verecek, hesabı da soracak ve Türkiye artık milletten yetki alamayanların söz söyleyeceği bir ülke olmaktan çıkacak. Bütün vesayet odakları demokrasinin, milli iradenin emrine girecek ve milletin dediği söz geçerli olacak."



Salondaki gençlere seslenen Başbakan Yıldırım, bu anayasanın gençleri de düşündüğünü dile getirerek, "Siz, geleceğimizsiniz. Dediler ki 'Gençler seçsinler ama seçilmesinler.' Seçiyorsanız, elbette seçileceksiniz. 'Siyasetin yolunu da gençlere açacağız' dedik ve bu anayasada seçilme yaşını 18'e düşürdük hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.



Cumhuriyetin 100. yılına girilen şu günlerde Türkiye'nin önünde çok büyük hedefleri olduğunu, kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın Allah'ın izniyle Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetiyle Türkiye'yi muasır medeniyetlere taşıyacak aydınlık yarınların gençlerle inşa edileceğini dile getiren Başbakan Yıldırım, dünyanın değiştiğini ve büyük bir hızla geliştiğini aktardı.



Yıldırım, şöyle devam etti:



"Bu değişim ve yenilenmeyi en yakın olarak sizler biliyorsunuz. Türkiye'de bu değişimi görüyor ve bu değişimi ülkemiz için, geleceğimiz için, gençlerimiz için AK Parti iktidarı olarak en güzel şekilde değerlendirmenin gereğini yapıyoruz. Getireceğimiz bu sistemin sahibi millettir, bu değişikliğe oy verecek olan da millettir. Mecliste binbir entrikayla, kaba kuvvet kullanarak, vekillerin ayaklarını ısırarak, yumruklarını vurarak her türlü barbarlığı yapanlar bilsin ki, millet sandıkta bunun cevabını en iyi şekilde verecektir. Söz de karar da her zaman olduğu gibi yine milletin olacaktır. 15 senedir bütün kararları milletle birlikte aldık ve milletle birlikte yürüdük. Halkın ve Hakk'ın rızası dışında hiçbir şeye boğun eğmedik. Siyasi ve ekonomik açıdan Türkiye'nin, geleceğin gerçeklerini yakalaması için hak ettiği hizmetleri yaparak bugünlere geldik. Bu konuda en büyük desteği sizlerden aldık. Gençler unutmayın, nasıl bu mübarek topraklar, bu ülke bize emanet edildiyse, biz de aynı şekilde size emanet edeceğiz. O günler uzakta değildir. Hepiniz tek tek bu onurlu yükü yüklenmeye hazır mısınız?"



Gençlere ülke sorunlarına ilgisiz kalmamaları uyarısını da yapan Yıldırım, "15 Temmuz öncesi 'Türkiye'nin gençleri apolitiktir, ülke sorunlarıyla ilgilenmez' diyenler 15 Temmuz gecesi söylediklerine bin pişman oldular. Çünkü o gençler tankların önündeydi. Ay yıldızlı bayrağını alarak sokaklardaydı. Türkiye'nin aydınlık yarınları için hayatını seve seve feda etti. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Bu güzel ülkeye, bu büyük millete borcumuzu yarınlarımıza sahip çıkarak ödeyeceğiz." diye konuştu.



Yıldırım, bu konuda gençlerden zerre kadar şüpheleri olmadığını vurgulayarak, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Sizlerin şekillendireceği bir geleceğin, sizlerin gerçekleştireceği Türkiye hedeflerinin bugün ülkemiz için kurduğumuz hayallerin çok daha ötesine geçeceğini biliyorum, buna yürekten inanıyorum. Bu yolda Abdülhamid Han, tarihimizdeki nice büyük şahsiyetler gibi bizlere ilham verecek. Allah Türkiye'nin, aziz milletimizin, genç nesillerimizin yolunu da bahtını da açık etsin. Ulu Hakan Abdülhamid Han'ı, cümle ecdadımızı rahmetle anıyorum, mekanları cennet olsun. Sevgili gençler Allah'a emanet olun. Gençler, Abdülhamid'i tahtan indirenler karşılaştıkları o vahim manzara karşısında ne diyorlar. 'Divane sen değil meğer bizmişiz. Bir çürük ipliğe hülya dizmişiz. Sade deli değil edepsizmişiz." İşte Abdülhamid'in ecdadı, torunları burada. Türkiye'nin geleceği ve teminatı gençler burada. Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum, Allah'a emanet olun."



Notlar



Başbakan Yıldırım'a konuşmasının sonunda, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş ve İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Taha Ayhan tarafından hat tablosu takdim edildi.



Yıldırım'ın konuşması sık sık sloganlarla kesilirken, salonda bulunan gençlik teşkilatları, "Ya Allah Bismillah", "İşte teşkilat işte Başbakan" sloganları attı.



Programda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve Mustafa Kamacı, "Hamidiye Marşı"nı seslendirdi, sinevizyon gösterimi yapıldı.



Salonda bulunan misafirlere, Vahid Çabuk'un "Sultan 2. Abdulhamid" kitabı hediye edildi.



