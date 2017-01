2. Abdülhamid Han'ı Anma Programı"

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'nin tarihi birikimine, tarihi geçmişine ne kadar inanıyorsam bu ülkenin gençlerine de aynı şekilde inanıyorum." dedi.



Yıldırım, partisinin Gençlik Kolları tarafından Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen 2. Abdülhamid Han'ı anma programında, gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Sizlerin gözlerinizdeki ışıltı, hayalini kurduğumuz aydınlık Türkiye'nin işaretidir." dedi.



Gençlerin tezahürat yapması üzerine "Gençler, bu enerjinizi, bu heyecanınızı birden tüketmeyin. Yakında sokaklar canlanacak. Sokaklarda heyecan doruğa çıkacak." diyen Yıldırım, AK Parti gençliği ve teşkilatlarıyla gurur duyduklarını kaydetti.



Gençlere, Türkiye'ye inanmaktan, bu millete güvenmekten asla vazgeçmemeleri nasihatini veren Yıldırım, şöyle devam etti:



"Üstat Necip Fazıl ne diyor biliyor musunuz? 'Abdülhamid'i anlamak her şeyi anlamaktır.' Biz de sizin yaşlarınızda okullardayken, bize Abdülhamid'i doğru anlatmamak için her şeyi yaptılar. 'Kızıl Sultan' dediler, 'Vatanı satan' dediler, 'Pinti hakan' dediler ama cennet mekan Ulu Hakan Abdülhamid, 33 yıllık saltanatı döneminde bir karış vatan toprağını bile alçaklara teslim etmeyen ulu hakandır. Öyle bir sultandır ki Osmanlı'nın en zor dönemlerinde 7 düvele karşı imparatorluğu bir tutmasını bilmiş ve emperyalistlerin heveslerini kursağında bırakmıştır."



Marmaray'ın da Abdülhamid'in hayallerinden birisi olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Abdülhamid'in hayalini gerçeğe dönüştüren de onun torunları Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarıdır. Fatih, İstanbul'u fethederken gemileri karadan Haliç'e indirdi. Onun torunları, Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları, Avrasya ile arabaları denizin altından geçirdi." diye konuştu.



"Biz öyle bir ecdadın torunlarıyız ki evelallah o gün de Osmanlı coğrafyasına, bu topraklara göz dikenler hevesleri nasıl kursağında kaldıysa, bugün de bu coğrafyada Türkiye üzerinde planlar yapanlar, bölgede her türlü terör örgütlerini harekete geçirenler bilsin ki ecdadın torunları onlara hak ettikleri cevabı en güzel şekilde verecektir. İşte bu salon, işte bu gençlik o gençliktir." diyen Yıldırım, konuşmasında Abdülhamid'in Hicaz Demiryolu projesine de değindi.



1904'te hiç borç almadan projeyi yapan Abdülhamid'in vizyon ve devlet adamlığı itibarıyla 33 yıllık iktidarında bir yandan şer odaklarıyla mücadele ederken diğer yandan da 25 ülkede 3 kıtada birbirinden önemli bir çok önemli eseri hayata geçirdiğini aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:



"Değerli gençler, Abdülhamid'i gerçek kaynaklardan okuyalım. Abdülhamid'i bizim dönemimizde o kadar kötü tanıttılar ki şimdi okuduğumda hayranlığım bir kat daha artıyor. Çünkü o, önce 'milletim' diyen, 'benim vücudum önemli değil milletim önemli, milletimin geleceği önemli' diyen ve ömür boyu da bunun için çalışan çok önemli bir padişahtır."



