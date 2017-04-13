2 ABD Vatandaşına Deaş Üyesi Suçlaması

ABD Adalet Bakanlığı, 2 ABD vatandaşını terör örgütü lehine paylaşımlarda bulunmak ve örgüte bağlılık yemini etmekle suçluyor.



ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yusuf Abullah olarak bilinen Joseph Jones ile Abdul Vali ismini kullanan Edward Schimenti'nin terör örgütü DAEŞ'a katılmak için Suriye'ye gitme hazırlığındayken yakalandığı belirtildi. Açıklamada, zanlıların sosyal medyada terör örgütü lehine paylaşımlarda bulunduğu ve DEAŞ'a bağlılık yemini ettiği kaydedildi. Zanlıların birkaç cep telefonunu DEAŞ'ın denizaşırı saldırılarında kullanılması için patlayıcılarla donatmış olabileceği aktarıldı.



Öte yandan, zanlıların yakalanması için başlatılan soruşturma kapsamında 2 FBI ajanının DEAŞ destekçisiymiş gibi davranarak zanlılarla yılın belli zamanlarında düzenli görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edildi. Bir görüşme esnasında Schimenti adlı zanlının Beyaz Saray'da DEAş bayrağını dalgalandırmak istediğini dile getirdiği aktarıldı. Illinoislu zanlıların 20 yıla kadar ceza ile karşı karşıya kalacakları belirtildi. - WASHINGTON