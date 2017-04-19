2.5 yaşındaki otizmli Tufan tedavi edilmezse gözlerini kaybedecek



SİVAS - Sivas'ta yaşayan Tolga ve Şeyma Kümbetlioğlu'nun 2.5 yaşındaki doğuştan otizmli çocukları Tufan'ın hastalığı nedeniyle kafası günden güne büyüyor. Maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavisi yapılamayan minik Tufan tedavi olamazsa gözlerini kaybedecek.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde kiralık evde yaşayan Tolga ve Şeyma Kümbetlioğlu'nun iki çocuğundan küçüğü olan Tufan'ın 1.5 yaşına gelmesiyle konuşamaması, hareketlerin değişmeye başlaması, çevresine ve ailesine zarar vermesinden şüphelenen aile minik Tufan'ı doktora götürdü. Yapılan muayenelerde Tufan'a otizm teşhisi konuldu. Hastalığın teşhisinin konulmasının ardından aile Tufan'ı Sivas, Ankara, İstanbul ve Kayseri'de çeşitli hastanelere götürdü. Bu sırada minik Tufan'ı ilerleyen hastalığı nedeniyle kafası büyümeye başladı. Baba Tolga Kümbetlioğlu'nun işsiz olması nedeniyle maddi durumu yetersiz olan aile Tufan'ın tedavisi için yardım bekliyor. İstanbul'da tedavi olması gereken Tufan tedavi olamazsa kafasının büyümesi nedeniyle gözlerini kaybedecek.

Anne Şeyma Kümbetlioğlu,"Oğlumun rahatsızlığını 1 buçuk yaşında öğrendim. Hastalığını hareket tavırlarından öğrendim. Hastaneye konuşamıyor diye gittim. Oğluma çeşitli testler yapıldı. 7 saatlik bir teste girdi. Tufan makinaya cihazlara bağlandı. Daha sonra otizm olduğunu öğrendim. Tufan'ın kafası ve beyni büyüyor. Kafası ve beyninin büyümesini engellemek için tedavi olması gerekiyor. İstanbul'da doktorla görüştük bize bütün bilgileri verdi. Ameliyat olması gerekiyor dediler. Ameliyat olmasını eşim istemedi çünkü riskli olduğunu ve ameliyattan kalkabilir de kalkamayabilir de dediler" dedi.

"Tedavi olmazsa gözlerini kaybedebilir"

Tufan'ın 4 seans tedavi görmesi gerektiğini söyleyen anne Kümbetlioğlu,"4 seans için 5 bin lira istediler. O kadar parayı verecek durumda olmadığımız için 3 bin TL'ye indirdiler. 4 seans 3 bin lira tutuyor. Makineye bağlanacak dediler. 2 saatlik makine bin lirayı buluyor dediler. Otizm hastalarının ilaç tedavisi yoktur. Sadece Tufan'ın kafasının büyümesini engellemek için tedaviye alacaklar. Tedavi olmazsa kafası gittikçe büyüdüğü için tehlikesi artıyor. Doktorlar tedavi olmazsa gözlerini kaybedebilir dediler. Bilinci kayboluyor dediler" diye konuştu.

"Son iki haftadır hareketleri değişmeye başladı"

Minik Tufan'ın son iki haftadır çok farklı hareketler yapmaya başladığını ifade eden Kümbetlioğlu,"Kendine zarar vermeye, ısırmaya başladı. Okul da bile hocasına oyuncakları atıyor. İstediği şeyi yapmayınca bardakları alıp kırıyor. Tufan ne yaptığının farkında değil. Beyin büyüdüğü için Tufan yaptığı şeyleri bilmiyor. Bağırması var. Uyku düzeni yok. Gece çok sıkıntılar çekiyor. Gözlerinin siyahlığı gidip beyazları kalıyor. Gerekli yerlerden yardım istiyoruz. Oğlumun tedavi olmasını çok istiyorum" şeklinde konuştu.