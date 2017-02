2.5 Milyon Hesap Hack'lendi!

Xbox ve PlayStation oyuncularının kişisel bilgileri yine hack'lendi. İki konsol devinin maruz kaldığı veri sızıntısı 2.5 milyon oyuncuyu etkiledi ve doğal olarak bu kullanıcıların diğer online hesapları da tehlikeye girdi.



İki konsolun veri tabanlarının bu şekilde aynı anda hack'lenmesi daha önce de olmuş bir olay. Eylül 2015'te Xbox 360 ve PS3 işletim sistemleri aynı şekilde kırılmış ve kullanıcı verileri sızmıştı.



Konsol hesabınızda banka hesabı bilgileriniz olmasa bile, eğer farklı online platformlarda aynı kullanıcı adı ve şifre kullandıysanız hala tehlike altındasınız demektir.



ESET güvenlik uzmanı Mark James "Kredi kartı bilgilerinizi kullanmanız gerekmesede, her online platformda farklı şifre kullanmanız önemli bir güvenlik önlemi olacaktır, çünkü hacker'lar için her bilginin değeri var ve önemli olarak görmediğiniz sitelerde paylaştığınız bilgiler sızdığında, bu bilgiler diğer daha önemli hesaplarınıza erişmek için kullanılacaktır," açıklamasını yaptı.



"Bir çok bilgi sızıntısı ardından biliyoruz ki, birden çok platform için aynı kullanıcı adı ve şifreleri kullanmak çok kötü bir fikir" diyen Lieberman Software'nin güvenlik uzmanı Jonathan Sander ise "Xbox ve PS kullanıcıları bu bilgi sızıntılarından hala ders almadılarsa, kişisel bilgileri için 'game over' diyebilirler." dedi.