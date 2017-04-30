2.4 Milyar Yıllık Olduğu Düşünülen Dünyanın En Yaşlı Mantarı Keşfedildi

Bilim insanları dünyadaki en yaşlı tür olduğu düşünülen mantarı Güney Afrika'da keşfetti. Kayaların üzerinden fosil halleri incelendikten sonra yapılan incelemelere göre mantarların yaklaşık 2.4 milyar yıllık olduğu tahmininde bulunuluyor.



Deniz yüzeyine yapılan kazı çalışmaları sonrasında, kayalıklardan elde edilen fosil kalıntıları sayesinde yaşayan mantar kültürlerine rastlandı ve bu mantar türünün 1 ila 2 milyar yıllık tarihi olabileceği tahmin ediliyor. Mantar türü olduğu da henüz kesin olmayan canlının, bilim insanlarına göre farklı bir sınıflandırılmaya katılabileceği de belirtildi.



İsveç Doğal Tarih Müzesi yetkilisi Stefan Bengtson yaptığı açıklamada "Derinlerde fosil kalıntılarının olduğu biyosfer kısmının, doğasına dair çok az şey bilebiliyoruz fakat öğrendiğimiz takdirde evrim tarihine dair çoğu şeyi de açığa kavuşturacağız" şeklinde konuştu.



Fosil, karada bulunan benzerlerini andırırken, farklı olarak dünyanın en eski mantar türü olduğuna dair kanıları güçlendiren kalınlıkta iç içe geçmiş yapısıyla dikkat çekiyor.



Fosiller, Güney Afrika'nın Ongeluk Dizilimi olarak bilinen deniz yatağı altında bulunan ve bir zamanlar lav halinde olan çok eski kayalıklarda yapılan kazılar sonucunda elde edilmiş. Mantar türünün bu kayalar arasında kolonileşmiş olabileceği de düşünülüyor.



*Kapak temsilidir.