2. 360 Loji&ted Konferansı

360 CNP Organizasyon tarafından, hem bilgi alışverişi hem de ticari açıdan çok tatminkar geçen konferansımızın ardından tekrarı 18 Ocak 2017 günü Steigenberger İstanbul Maslak Hotel'de düzenlenecek "2'nci LOJİ&TED"konferansı ile ilgili bilgi vermek, sizi ve iş ortaklarınızı da konferansımızda görmek isteriz.



Müşteri isteğini karşılayabilmek ve pazarda kalıcı olabilmek için en büyük savaşın verildiği iki ana süreç, "Tedarik" ve "Lojistik' Yakın gelecekte tedarik zincirlerinin rekabet edeceği dünyada, tedarik zincirleri iyi olan işletmeler ayakta kalmayı başarırlarken, kötü olan işletmeler maliyetler kaşısın da daha fazla direnemeyecektir. Konferansın gündeminde; maliyetleri azaltmak, verimliliği arttırmak, planlı, hızlı, esnek ve etkin bir tedarik zinciri yönetimi kurmak, üretim dağıtım sistemlerinin gelişimini sağlamak yeni nesil uygulamalara, güncel Know-How'lara, inovasyonel çalışmalara ve sonuç veren örneklerle şahit olacağız. Lojistik, nakliye, tedarik zinciri yönetimi, satın alma, gümrük, antrepoculuk, dağıtım, IT alanlarından birçok uzmanın yanı sıra şirket sahipleri ve üst düzey karar mekanizmalarının buluşacağı bir toplantı niteliğindedir. Beklentiniz ister belirli bir stratejinin uygulamasını sağlamak ister maliyetleri optimize etmek olsun, Konferansımızda Tedarik Zinciri & Lojistik departmanlarının başarı hikayelerini bugünü ve yarınını konuşacağız.



Konferansın amacı; 20 farklı sektörden 125 üzerinde Şirket, profesyonellere stratejik bilgi alıverişi, deneyim networking ve eş düzey kişilerin direk irtibata geçmelerine zemin sağlamaktır, sizleri de aramızda görmekten onur ve mutluluk duyacağımızı hatırlatırız.



Saygılarımızla, 360CNP (Customer, Networking, Point) Ekibi.http://360 CNP Organizasyon tarafından, hem bilgi alışverişi hem de ticari açıdan çok tatminkar geçen konferansımızın ardından tekrarı 18 Ocak 2017 günü Steigenberger İstanbul Maslak Hotel'de düzenlenecek "2'nci LOJİ&TED"konferansı ile ilgili bilgi vermek, sizi ve iş ortaklarınızı da konferansımızda görmek isteriz.