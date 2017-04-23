Galatasaray'ın Alman golcüsü Lukas Podolski, 1-0 biten Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.



Podolski'nin yaptığı açıklamalardan Ajansspor'un derledikleri şu şekilde :



"3 gömlek üstün oynadık"



Herkes gördü. En az 3 gömlek üstün oynayan bir Galatasaray olduğunu herkes gördü. Maçı kaybettik. Karşımızda, kazanmak için oynamayan bir takım vardı. Bu daha da acı. Böyle bir oyundan sonra bu şekilde bir skor olması bizi üzdü.



"Özleyeceğim"



Bu derbileri özleyeceğim. Maç içinde farklı atmosfer oluyor. Tabi ki galibiyetle veda etmek isterdim. Yazık oldu. Ben de taraftarları çok seviyorum.



"Rakibimiz 2-3 gömlek aşağıdaydı"



Maçtan önce gol atarsam ne yaparım diye düşünmem. Sadece galibiyeti düşünmüyordum. Kazanmamız gerekiyordu, olmadı. Hiç kazanmak istemeyen, 2-3 gömlek aşağıda oynayan bir takımla oynadık. Açıkçası ikinci ve üçüncü lig takımlarıyla da oynadık. Onlar bile böyle değildi.



"Galatasaray'a sakinlik öneriyorum"



Teknik direktörler taktiği verir futbolcular uygular. Duygular bu tip maçlarda önemlidir. Teknik direktör görev verir oyuncu uygular. Bu takım dünyada en çok bilinen takımlardan biri. Harika bir tarihi ve stadyumu, taraftarı var. Daha çok sakinlik ve huzur olması gerektiğine inanıyorum. 5 tane hoca değişikliği oldu. Bunu öneririm.



"Volkan'ın yaptıkları umrumda değil"



Futboldan anlayan herkes bizim 2 gömlek üstün oynadığımızı gördü. Rakip 1 gol atarak kazandı. İnsan böyle bir performans sonrası kaybedince üzülüyor. Volkan Demirel'in yaptıkları hiç umrumda değil. Biz kaybettikten sonra bir önemi yok.