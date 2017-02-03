1999 Marmara Depremi

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, "Yalova'ya insan gelsin, hareketlilik olsun bir kat daha verelim dersek bence Yalova'ya en büyük ihaneti yapmış oluruz. Allah'tan tüm olumsuzluklara rağmen deprem 1999'da olmuş. ya 2005'te-2007'de olsaydı. Sadece Hacımehmet Ovasında 5 bin kişi ölürdü." dedi.



Başkan Salman, Prof. Dr. Halil İnalcık Kültür Merkezinde düzenlediği basın toplantısında on binlerce insanın ölümüne sebep olan ve büyük mal kaybı yaşatan 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen Yalova'nın gerekli dersi çıkaramadığını söyledi.



Yalova'da belediye mücavir alanları içerisinde 4 kattan fazla yapılaşmaya izin vermediğini belirten Salman sözlerini şöyle sürdürdü:



"7 Ağustos 1999 depremi bize depremin değil binaların öldürdüğünü öğretti.



Yalova'ya insan gelsin, hareketlilik olsun bir kat daha verelim dersek bence Yalova'ya en büyük ihaneti yapmış oluruz. Allah'tan tüm olumsuzluklara rağmen deprem 1999'da olmuş. ya 2005'te-2007'de olsaydı. Sadece Hacımehmet Ovasında 5 bin kişi ölürdü.



Almış başını gidiyordu. Sektör doymak bilmiyordu. 6-7 kat diye giderdi. Ben belediye başkanı olduğum sürece 4 katın üstüne asla çıkmam. Meclise gelse bile bu meclisten geçmeyecek. Herkes bu konuda sağduyulu."



Yeni imar alanları konusunda dikkati Altınova ve Çiftlikköy ilçelerine çeken Salman, "Yalova'nın en büyük şansı 3 büyük kentin arasındaki coğrafi güzellikleri. Biz mevcut durumu koruyalım bize yeter zaten. Hep söylüyorum, Çiftlikköy ve Altınova'ya aman dikkat. İmar verilsin tabi ama dubleks tipi, bahçeli evler için imar verilsin. Kent beton yığını olmasın." dedi.