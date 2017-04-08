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1997 Yılında 11 Askerin Şehit Olduğu Saldırıyı Gerçekleştiren Terörist Öldürüldü (Arşiv)
1997 Yılında 11 Askerin Şehit Olduğu Saldırıyı Gerçekleştiren Terörist Öldürüldü (Arşiv)
8 Nisan 2017 Cumartesi 12:13
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[9474650] DHA
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