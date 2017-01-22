1994 Model Beyaz Şahin Büyük İlgi Görüyor

Kırıkkale'de esnaflık yapan Fatih Yunus Güzel'in yoğun uğraşlar sonucu İstanbul'dan aldığı 1994 model beyaz Şahin, büyük ilgi görüyor. 23 yaşında olmasına rağmen 6 bin 600 kilometre olan araç orijinalliği ile de göz kamaştırıyor. Koltuk naylonları bile üstünde olan otomobile istenilen fiyat 27 bin lira ancak teklif edilen fiyatlar 25 bin liraya kadar yükselince sahibi otomobili satmaktan vazgeçti.

''ŞAHİN AŞKIM ÇOCUKLUKTAN GELİYOR''

Beyaz Şahin aşkının çocukluktan geldiğini belirten Fatih Yunus Güzel, kendisinin sürekli araştırma içinde olduğunu, bu aracı da yoğun uğraşlar sonucunda aldığını söyledi. "Benim beyaz Şahin aşkım çocukluktan geliyor." diyen Güzel, "Bu modelde bunun gibisini ben hiç görmedim. Bu araba internet ortamında da yok. Şu anda bu yaşta bu kadar orijinali Türkiye'de tek. Bu araba hem boyasız, hem hatasız ve 6 bin 600 kilometrededir. Kilometresi ve en küçük parçasına kadar her şeyi ile orijinal bir otomobil." dedi.

"ARACI SATMAYA KIYAMADIM''

Otomobili 27 bin liraya satışa çıkardığında aynı gün 25 bin lira teklif geldiğini ifade eden Güzel, "1994 model beyaz Şahin otomobil buji kablosundan hava filtresine, lastiklerinden tüm plastik aksamına kadar tamamı orijinal. Aracın koltuklarındaki naylonu bile fabrika çıkışlı. Ben bu arabayı İstanbul Beşiktaş'tan aldım. Aracı Kırıkkale'ye kurtarıcı ile getirdim. Tüm muayene kayıtları vardır. Arabaya çok fazla rağbet var. Biz internete 27 bin lira yazdık aynı gün 25 bin lira veren bir müşterisi oldu. Biz aracımızı vermedik. Şu anda da internetten kaldırmayı düşüyorum. Satmayı düşünmüyorum, kendim bineceğim" diye konuştu.

"ARAÇ HANGARDA YATMIŞ"

Otomobilin yıllardan beri hangarda yattığını söyleyen Güzel, "Aracın her tarafı orijinal, defransiyel yağı, ön tampon, arka tampon, stop camları aracın iğnesi değişmemiş. Stepnesi ve dört lastiği fabrika çıkışıdır. Aracın içinden teyp yok. Bu araçlar fabrikasyon olduğu için teyp ve paspas olmaz. Benim aldığım kişi arka koltuğa kimse oturmadığını söyledi. Şu an bu araç Türkiye'de tek, şaka değil. Ben bu arabayı bayandan aldım. Hangarda yatıyormuş. Babası bu bayana hediye olarak almış. Kadın 'ben bu arabaya binmem' demiş. Biz de o kadınla irtibata geçerek aracı kendisinden satın aldık." şeklinde konuştu.



