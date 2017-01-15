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198 Deaş Hedefi Vuruldu
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198 Deaş Hedefi Vuruldu

TSK, DEAŞ'a ait 198 hedefin vurdu, 9 terörist etkisiz hale getirildi.

198 Deaş Hedefi Vuruldu

TSK, DEAŞ'a ait 198 hedefin vurdu, 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Dunya.com