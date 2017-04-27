1974 nüfuslu köy yılda 70 milyon TL'lik kesme çiçek üretiyor

İngiltere ve Romanya'ya kesme çiçek ihraç ediyorlar

Köy nüfusu yeterli olmayınca mevsimlik işçi takviyesi yapılıyor



ISPARTA - -Kesme çiçek üretiminde Antalya'nın arka bahçesi olarak nitelendirilen Isparta merkeze bağlı Deregümü köyünde bin 500 dekar alanda üretilen kesme çiçek dikimine başlandı. 1974 nüfuslu köyde, dikim ve hasat zamanında nüfusun yüzde 80'i sektörde çalışıyor. Çalışan sayası yeterli gelmediği için diğer illerden mevsimlik işçi takviyesi yapılıyor. Dal başına 140 kuruş kazanan köylülerin yılda köye yaptığı katkı ise 70 milyon TL.

Isparta merkezine bağlı Deregümü köyünde kese çiçek üretimi için seralarda dikime başlandı. Antalya'nın yaz aylarında ihtiyaç duyduğu kesem çiçek üretimi ihtiyacı karşılayan köyde 3 ay içinde yetiştirilecek karanfil, hasat işleminden sonra başta İngiltere ve Romanya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edilecek.

İngiltere ve Romanya'ya ihracat

Deregümü köyünde 70 dönüm arazide 15 yıldır kesme çiçek üretimi yapan Mustafa Erdoğan, çiçek üretiminin zor iş olduğunu çok sayıda kişinin emeğiyle üretim yapıldığını açıkladı. İHA muhabirine konuşan Erdoğan, "Çiçeğin önemli bir kısmı İngiltere'ye gidiyor. Standart dediğimiz türü Romanya'ya gönderiyoruz. 70 dönüm arazide üretim yapıyoruz. Bu köyün ufkunu açtık. 15 senedir bu işle uğraşıyoruz. Yerli firma olarak ilk işe başlayan biziz. Ben esnaflığı bıraktım tarım işine başladım" dedi.

Antalya'nın alternatifi

Girdi fiyatlarını yüksekliğinden dert yanan Erdoğan, "Bunun için devlet yetkililerinin çok uğraşması lazım. Mazot, gübre, elektrik girdileri çok fazla. Köyde yerli firma olarak iki kişi çalışıyor. Gerisi hep Antalya'dan geliyor. Yazın Antalya'da üretim olmadığı için ihtiyacı biz gideriyoruz. Antalya'nın arka bahçesi oluyoruz. Antalya'da şu an üretim bitti sıcaklardan dolayı. Buranın yüzde 70 ihtiyacını biz karşılıyoruz. Üretime ara verilmediği için pazarda sıkıntı olmuyor. 12 ay boyunca üretim oluyor. Dekar başına 125 dal üretim alıyoruz. Burada 7 bin dal üretim yapılıyor. Dal başına 6-7 sent satış oluyor" bilgisini verdi.

120 Günde Yetişiyor

Ziraat Mühendisi Fatime Çoban, da"Mart ve Nisan aylarında karanfil dikimine başlanıldığını belirterek"İlerleyen zamanlarda ağ örme ve kesim zamanına geliyor. 90 ila 120 gün arasında çiçek büyüyor. 120 gün sonra çiçeği kesmeye başlıyoruz. Firmaların istediği renklere göre paketleme yapıp yurtdışına ihraç ediyoruz. Şu anda dikim aşamasındayız Sprey ve standart olarak iki çeşit üretim var. Sprey genellikle İngiltere, standart tür ise Romanya'ya ihraç ediliyor" şeklinde konuştu.

Köye Katkısı 70 Milyon Tl

Tarımsal istihdamın önemine değinen Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, kesem çiçek üretimi döneminde 2 bine yakın kişinin istihdam edildiğini, 1974 nüfuslu köyün çoğu kadınlardan oluşan nüfusunun yüzde 80'inin bu işte istihdam edildiğini, yetersiz kaldığı için mevsimlik işçilerin de işe alındığını söyledi. Deregümü'nün domates ve kesme çiçek üretiminde söz sahibi olduğunu anlatan Selçuk,"Burada üzüm bağları vardı. Son 10 yılda domates ve kesem çiçek üretimine dönüldü. Toplam bin 800 dönümde kesme çiçek ve domates üretimi yapılıyor. Köyümüze toplam girdi yılda yaklaşık 70 milyon TL. Şu anda kesme çiçek dikimi başladı. Bu işsizliğe bir çaredir. Üretip kazanmak milli ekonomiye para kazandırmak vatandaşlık görevimiz. Bu köyümüz bunu layıkıyla yapıyor" dedi.